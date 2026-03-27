Durante la Cuaresma, se siente algo distinto en Piura, porque hay un plato típico que marca la temporada, con mucha diferencia de otras ciudades. Este símbolo de identidad y herencia cultural es la malarrabia.

Piura no sólo tiene historia, también tiene sabor, que se mantiene a través de la gastronomía. Se degustan los mejores platos, con mucha tradición, técnica y pasión por lo nuestro.

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LA DECLARATORIA

Como preámbulo a su Semana Santa, en Catacaos, ciudad que es considerada “Patrimonio Cultural de la Nación”, la emblemática malarrabia, único plato bandera de la Cuaresma, fue reconocida como Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), que le otorga su destino y cumple los criterios respecto a la receta originaria.

Fue el presidente ejecutivo de INDECOPI, Dr. Alberto Villanueva Eslava, quien entregó tal declaratoria al pueblo de Catacaos, certificación que reconoce a la tradicional malarrabia, como oriunda de esta zona, recreada en la cultura viva desde tiempo ancestrales.

El gestor cultural Deyvi Saavedra tuvo a cargo la reseña histórica de la malarrabia, mientras Pablo Castro, presidente de la Asociación de Picanterías y Restaurantes destacó el rol que cumplen al cuidar por décadas, la receta de este potaje exquisito.

El alcalde Jhonny Cruz señaló que “ es necesario proteger y preservar nuestros platos típicos, basados en su riqueza cultural desde hace varias generaciones. Justamente la ETG permitirá vigilar con mayor rigor la identidad de nuestra cocina, considerada una de las mejores y representativas de la gastronomía nacional ”.

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LA MÁS GRANDE

Hoy día, es el penúltimo viernes que se come la malarrabia, pues el último será dentro de los actos de Viernes Santo.

Muchos cocineros se preparan para hoy hacer historia, al preparar la “Malarrabia más grande de Piura”, que la Municipalidad de Catacaos llevará a cabo en la plaza de armas.

Cabe señalar que hoy se tratará de romper el récord del año pasado, que tuvo una dimensión de 82 metros y la Asociación de Restaurantes y Picanterías Villa Heroica piensan lograr los más de 100 metros de dicho manjar.

Hay que recordar que Catacaos ostenta el título de “Capital de la gastronomía tradicional de la región”, y la Asociación de Restaurantes y Picanterías, que agrupa a los mejores cocineros del distrito, serán parte de este evento.

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MANJAR DIVINO

“Hoy en Catacaos, entre la viviente cultura y la radiante tradición, se cumple con el rito autóctono de nuestra devoción religiosa gastronómica para compartir la suculenta y sabrosa malarrabia, plato gravitante en la celebración de nuestra Semana Santa ”, nos dice Lelis Rebolledo, historiador cataquense.

Más adelante señala que “esta delicia esencial donde se cuajan los más ricos sabores, con el plátano maduro con queso, el arroz blanco, la menestra y el sudado de pescado, es para saborear este manjar divino que brota de todos los fogones y de las cocinas de barro”.