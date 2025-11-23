En Magdalena hay lugares que se ganan un espacio en la rutina diaria sin necesidad de grandes anuncios, solo con comida honesta, tradición y calidez. La Repostería es uno de ellos. Lo que comenzó hace más de una década como un pequeño espacio hogareño, hoy se ha consolidado como un punto de encuentro para quienes buscan desayunar con calma, almorzar algo reconfortante o cerrar el día con un postre que sabe a casa.

Su local principal, ubicado en Leoncio Prado, refleja esta esencia. La carta avanza desde opciones simples —como un pan con palta o su popular pollo crocante— hasta clásicos que ya forman parte de la memoria del barrio, como el pan con chicharrón, la torta de chocolate y el pie de limón.

Una propuesta que combina tradición, sabor y comodidad

La cocina de La Repostería apuesta por productos que han ganado seguidores propios. Entre ellos, el pistacho latte, una bebida que se ha vuelto tendencia por el auge de este insumo; el cheesecake de plátano y ron, ideal para quienes buscan un postre con carácter; el carrot cake, siempre vigente; y preparaciones caseras como el pastel de choclo. La variedad de almuerzos armables —con proteínas y guarniciones al gusto— completa una propuesta pensada para acompañar sin complicaciones cualquier momento del día.

Dos locales y una operación en expansión

Actualmente, La Repostería opera con dos locales en Magdalena y un centro de producción:

Leoncio Prado 859 – lunes a domingo, 8:30 a.m. a 9:00 p.m.

– lunes a domingo, 8:30 a.m. a 9:00 p.m. Av. Sánchez Carrión 479 (Pershing Tower) – lunes a sábado, 7:00 a.m. a 8:30 p.m.

Además, su propuesta está disponible a través de Rappi y PedidosYa, para quienes buscan llevar ese toque casero al hogar u oficina.

Un espacio que acompaña

Para La Repostería, la promesa es sencilla: mejorar el día de sus clientes con comida reconfortante y un ambiente cálido que invita a volver. Una propuesta auténtica que demuestra que la calidad y la cercanía pueden convivir con naturalidad.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Qué ofrece La Repostería?

Desayunos, almuerzos, cafés y postres caseros.

¿Dónde está ubicada?

En Leoncio Prado 859 y Av. Sánchez Carrión 479 (Pershing Tower), en Magdalena.

¿Qué platos son los más pedidos?

Pan con chicharrón, pollo crocante, torta de chocolate y pie de limón.

¿Qué bebidas o postres especiales tienen?

Pistacho latte y cheesecake de plátano y ron.

¿Ofrecen delivery?

Sí, vía Rappi y PedidosYa.