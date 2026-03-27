El restaurante La Repostería amplió su propuesta gastronómica con una nueva oferta de almuerzos personalizados bajo el concepto “Arma tu Plato”, además de incorporar opciones tradicionales dentro de su carta diaria.
La iniciativa busca brindar alternativas flexibles a los comensales, permitiendo que cada cliente elija los componentes de su comida según sus preferencias, junto con platos ya definidos para quienes optan por menús clásicos.
Un sistema que permite personalizar el almuerzo
El formato “Arma tu Plato” se desarrolla en tres pasos: seleccionar una proteína, elegir la guarnición y añadir una bebida.
Entre las proteínas disponibles se encuentran:
- Pavo
- Hamburguesa
- Chanchito oriental
- Pollo a la plancha
- Milanesa de pollo
- Pejerrey al panko
- Croquetas de garbanzo
Asimismo, existen alternativas con costo adicional, como:
- Milanesa de pescado
- Asado
- Pescado a la plancha
- Langostinos
- Pollo al Alfredo
- Guiso de res
Las guarniciones se pueden elegir bajo dos modalidades: seleccionar dos acompañamientos o elegir preparaciones completas.
Entre los acompañamientos disponibles destacan:
- Arroz
- Puré de papa amarilla
- Puré de espinaca o brócoli
- Ensaladas
- Papas doradas
- Vegetales
También se incluyen opciones más completas como:
- Tacu-tacu
- Chaufa
- Pastas
El plato se complementa con bebidas como chicha o agua de manzana.
Platos tradicionales y sopas en la carta diaria
Además del formato personalizable, la carta mantiene platos de fondo clásicos que forman parte del menú diario.
Entre las alternativas disponibles figuran:
- Pasta a la bolognesa
- Ají de gallina
- Sopas
- Pasteles salados
Estas opciones están dirigidas a quienes prefieren elegir platos ya definidos sin necesidad de personalizar sus combinaciones.
Precios y ubicación del local
Los precios del almuerzo parten desde S/22.50 de lunes a sábado y desde S/24.50 los domingos y feriados, con costos adicionales según los ingredientes seleccionados.
La propuesta gastronómica está disponible en el local ubicado en Jr. Leoncio Prado 859, en el distrito de Magdalena del Mar, así como a través de plataformas de delivery como Rappi y PedidosYa.