El restaurante La Repostería amplió su propuesta gastronómica con una nueva oferta de almuerzos personalizados bajo el concepto “Arma tu Plato”, además de incorporar opciones tradicionales dentro de su carta diaria.

La iniciativa busca brindar alternativas flexibles a los comensales, permitiendo que cada cliente elija los componentes de su comida según sus preferencias, junto con platos ya definidos para quienes optan por menús clásicos.

Un sistema que permite personalizar el almuerzo

El formato “Arma tu Plato” se desarrolla en tres pasos: seleccionar una proteína, elegir la guarnición y añadir una bebida.

Entre las proteínas disponibles se encuentran:

Pavo

Hamburguesa

Chanchito oriental

Pollo a la plancha

Milanesa de pollo

Pejerrey al panko

Croquetas de garbanzo

Asimismo, existen alternativas con costo adicional, como:

Milanesa de pescado

Asado

Pescado a la plancha

Langostinos

Pollo al Alfredo

Guiso de res

Las guarniciones se pueden elegir bajo dos modalidades: seleccionar dos acompañamientos o elegir preparaciones completas.

Entre los acompañamientos disponibles destacan:

Arroz

Puré de papa amarilla

Puré de espinaca o brócoli

Ensaladas

Papas doradas

Vegetales

También se incluyen opciones más completas como:

Tacu-tacu

Chaufa

Pastas

El plato se complementa con bebidas como chicha o agua de manzana.

Platos tradicionales y sopas en la carta diaria

Además del formato personalizable, la carta mantiene platos de fondo clásicos que forman parte del menú diario.

Entre las alternativas disponibles figuran:

Pasta a la bolognesa

Ají de gallina

Sopas

Pasteles salados

Estas opciones están dirigidas a quienes prefieren elegir platos ya definidos sin necesidad de personalizar sus combinaciones.

Precios y ubicación del local

Los precios del almuerzo parten desde S/22.50 de lunes a sábado y desde S/24.50 los domingos y feriados, con costos adicionales según los ingredientes seleccionados.

La propuesta gastronómica está disponible en el local ubicado en Jr. Leoncio Prado 859, en el distrito de Magdalena del Mar, así como a través de plataformas de delivery como Rappi y PedidosYa.