La Repostería, espacio limeño conocido por su cocina de estilo casero y ambiente acogedor, presentó su almuerzo navideño 2025, una propuesta que busca rescatar los sabores clásicos de la temporada con un toque artesanal. El restaurante, con más de diez años de presencia en Magdalena del Mar, se ha consolidado como un referente de comida confort para compartir en familia o entre amigos.
El plato navideño estará disponible durante toda la campaña en su local de Magdalena, de lunes a domingo entre las 12:30 p. m. y 9:00 p. m., a un precio de S/26.
Plato principal y guarniciones a elección
El almuerzo incluye una proteína al horno, a elegir entre pavo o panceta, acompañada de dos guarniciones, que pueden ser:
- Arroz árabe
- Puré de camote
- Puré de manzana
- Ensalada de fideos
Postres y bebidas de temporada
La oferta dulce incorpora dos postres inspirados en la Navidad:
- Cheesecake de manzana (S/16.50), con compota de manzana y manjar de canela.
- Tarta de frutos secos (S/13.50), elaborada con pecanas, nueces, pistachos, Amaretto y ron, servida con frosting de canela.
Para complementar, el restaurante ofrece el latte dorado (S/12), preparado con cúrcuma y especias.
Cena navideña para llevar
Como cada año, La Repostería también prepara su cena navideña del 24 de diciembre para llevar, disponible por encargo para compartir en casa o para reuniones en cualquier fecha previa a la Navidad.
El local atiende en Leoncio Prado 859, Magdalena del Mar, en horario de 8:30 a. m. a 9:00 p. m., de lunes a domingo.
Datos clave
- Local: La Repostería, Magdalena del Mar
- Dirección: Leoncio Prado 859
- Almuerzo navideño: S/26 (pavo o panceta + 2 guarniciones)
- Disponibilidad: Lunes a domingo, 12:30 p. m. – 9:00 p. m.
- Postres: Cheesecake de manzana (S/16.50), tarta de frutos secos (S/13.50)
- Bebida estacional: Latte dorado (S/12)
- Cena navideña: Disponible para llevar mediante pedido