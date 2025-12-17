La Repostería, espacio gastronómico ubicado en Magdalena del Mar, presentó su Cena Navideña para llevar, una propuesta diseñada para quienes buscan celebrar en casa con una mesa completa, sin dejar de lado el sabor y la tradición.

Desde hace 11 años, el establecimiento ofrece cenas navideñas bajo una línea clara: platos bien elaborados, sabores reconocibles y una propuesta pensada para compartirse en familia o con amigos.

Menú para 4 a 5 personas con opciones a elección

La cena está diseñada para 4 a 5 personas e incluye la elección de una proteína principal, entre:

Pechuga de pavo

Panceta de cerdo

Enrollado de chorizo y pollo

Las proteínas pueden elegirse con marinadas clásicas o estilo oriental, según preferencia.

Guarniciones variadas y postre artesanal

El menú permite seleccionar cuatro guarniciones entre las siguientes opciones:

Ensalada de fideos

Pastel de choclo con carne

Puré de camote con naranja

Puré de manzana

Puré de papa con gravy

Arroz del huerto

Arroz árabe

Pastel de papa

Ensalada Waldorf

Quiche de poro y tocino

La propuesta se completa con un postre a elección, elaborado de forma artesanal:

París-Brest

Crocante de manzana y arándanos

Pie de maracumango

Precios y fechas de pedido

El precio de la Cena Navideña es:

S/ 350 para pedidos realizados hasta el 19 de diciembre

para pedidos realizados S/ 390 para pedidos efectuados del 20 al 23 de diciembre

Los pedidos se realizan vía WhatsApp al 977 707 819, con opción de recojo en el local o delivery (no incluido en el precio).

Tradición y cocina casera como sello de la casa

Con esta propuesta, La Repostería reafirma una práctica sostenida por más de una década: ofrecer soluciones reales para celebraciones, priorizando la cocina casera, el cuidado en la preparación y una experiencia pensada para disfrutarse en casa durante la Navidad.

Datos clave