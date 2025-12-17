La Repostería, espacio gastronómico ubicado en Magdalena del Mar, presentó su Cena Navideña para llevar, una propuesta diseñada para quienes buscan celebrar en casa con una mesa completa, sin dejar de lado el sabor y la tradición.
Desde hace 11 años, el establecimiento ofrece cenas navideñas bajo una línea clara: platos bien elaborados, sabores reconocibles y una propuesta pensada para compartirse en familia o con amigos.
Menú para 4 a 5 personas con opciones a elección
La cena está diseñada para 4 a 5 personas e incluye la elección de una proteína principal, entre:
- Pechuga de pavo
- Panceta de cerdo
- Enrollado de chorizo y pollo
Las proteínas pueden elegirse con marinadas clásicas o estilo oriental, según preferencia.
Guarniciones variadas y postre artesanal
El menú permite seleccionar cuatro guarniciones entre las siguientes opciones:
- Ensalada de fideos
- Pastel de choclo con carne
- Puré de camote con naranja
- Puré de manzana
- Puré de papa con gravy
- Arroz del huerto
- Arroz árabe
- Pastel de papa
- Ensalada Waldorf
- Quiche de poro y tocino
La propuesta se completa con un postre a elección, elaborado de forma artesanal:
- París-Brest
- Crocante de manzana y arándanos
- Pie de maracumango
Precios y fechas de pedido
El precio de la Cena Navideña es:
- S/ 350 para pedidos realizados hasta el 19 de diciembre
- S/ 390 para pedidos efectuados del 20 al 23 de diciembre
Los pedidos se realizan vía WhatsApp al 977 707 819, con opción de recojo en el local o delivery (no incluido en el precio).
Tradición y cocina casera como sello de la casa
Con esta propuesta, La Repostería reafirma una práctica sostenida por más de una década: ofrecer soluciones reales para celebraciones, priorizando la cocina casera, el cuidado en la preparación y una experiencia pensada para disfrutarse en casa durante la Navidad.
Datos clave
- Establecimiento: La Repostería
- Ubicación: Magdalena del Mar
- Propuesta: Cena Navideña para llevar
- Personas: 4 a 5
- Precio: S/ 350 hasta el 19 de diciembre / S/ 390 del 20 al 23
- Pedidos: WhatsApp 977 707 819
- Entrega: recojo o delivery (no incluido)