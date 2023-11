Si bien la lista de los World 50 Best no es la única en marcar la pauta de los restaurantes, bares y ahora hoteles del mundo, ayuda a visibilizar su trabajo y muchos viajeros la usan de referencia a la hora de visitar locales. Este año Lady Bee de Alonso Palomino y Gabriela León, una pequeña barra de autor ubicada en Miraflores del que ya hemos hablado antes en este espacio, ha entrado por primera vez a la lista de los 51-100 bares con el puesto 52 y ha sido galardonado con el premio ¨Campari One To Watch¨ visibilizando su trabajo en todo el mundo.

Sabemos que el Perú ha sido en repetidas ocasiones la capital gastronómica de Sudamérica, pero en bares y coctelería aún nos queda un largo camino por recorrer. Por ello esta noticia se recibe con alegría y se celebra. Lady Bee lleva un poco más de dos años con esta original propuesta de ¨cocktail bar & eatery¨, basado íntegramente en el uso de ingredientes locales donde snacks u otros bocados se fusionan a la perfección con las bebidas de autor.

Su carta es un homenaje a los productores con los que trabajan diariamente, al tiempo, paciencia, dedicación y satisfacción de sus colaboradores que los motiva y compromete a trabajar sus productos con respeto y trazabilidad. Es un compromiso con la biodiversidad, logrando en cada bebida un balance perfecto y en cada detalle una estética sin igual.

La cubertería de diseños especiales, las copas y vasos traídos de distintos viajes por el mundo rogando que lleguen completos, sólo porque logran que sus preparaciones brillen por todo lo alto, son una minucia que hace de la visita a Lady Bee una experiencia única, esa experiencia que Gabriela León y Alonso Palomino tienen medida a la perfección, incluso en el diseño de la barra, desde donde salen preparaciones como ¨Alga manzana¨, elaborada con whisky The Singleton 12 años, alga Sargazo, manzana rostizada y tónica, una bebida refrescante y compleja. O el margarita de la casa, llamado ¨Codium Margarita¨ hecho con Don Julio, Jerez, limón rugoso y alga Codium, llena de umami. El negroni mandarina molle lo preparan con Tanqueray Nr Ten, Campari, Lady Bee vermouth, mandarina y molle, una bebida de toque amargo y sabores botánicos.

Si aún no han llegado a experimentar la cocina de Gabriela, es el momento. Ella crea en un pequeño espacio platos muy bien estructurados, que acompañan de manera perfecta las bebidas, y donde la cocina va de la mano del trago, formando una pareja ideal, siempre consciente que Lady Bee es un bar, pero no por ello tiene que servir piqueos comunes. Todo lo contrario. También se inspira en la temporada y con lo que hay del día se crea una carta que se imprime poco antes del servicio e incluye bocados sublimes como el milhojas de erizo y polvo de café o los percebes y ají verde, plato fuera de carta que nos encantó. A pesar de que no es un espacio grande, Lady Bee sabe cautivar y van a querer regresar, no una sino varias veces. Siéntense en la barra y déjense llevar.

Lady Bee