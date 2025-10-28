En el marco de la lucha contra la anemia y el desperdicio de alimentos, se presentó el recetario digital “Zero waste: cocina con propósito”, una publicación gratuita que busca enseñar a las familias peruanas a preparar platos nutritivos y sostenibles con ingredientes accesibles y de origen local.

El proyecto fue desarrollado por Electrolux en alianza con el Banco de Alimentos Perú (BAP) y cuenta con la colaboración de reconocidos chefs peruanos como Rafael Piqueras, César Becerra y Ricardo Piaggio, quienes crearon 12 recetas sencillas y nutritivas que promueven el aprovechamiento responsable de los alimentos.

Alimentar con conciencia

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Perú es el país con mayor inseguridad alimentaria de Sudamérica, con un 41% de la población que carece o no puede acceder a comida por falta de recursos.

“Cocinar con propósito puede transformar vidas. Con esta iniciativa invitamos a más personas a ser parte del cambio”, señaló Valeria Rivera, especialista de marketing de Electrolux. “Buscamos una cocina que alimente a las personas y también un futuro mejor”, añadió.

La publicación también resalta que en el país se pierden más de 12 millones de toneladas de alimentos al año, mientras que la anemia afecta al 44% de los niños menores de tres años, de acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2024).

Recetas que nutren y transforman

El recetario incluye preparaciones innovadoras como ceviche de lentejas, causa de garbanzos, papas rellenas de sangrecita (nutrirellenas) y filete de bonito con lentejas, así como postres elaborados con productos fortificados como galletas Nutri H y el cacao Chocoyá, ambos ricos en hierro hemínico, de alta absorción.

“Cada plato preparado con conciencia es una forma de alimentar esperanza y construir un futuro más saludable”, destacó Daniela Osores, gerente general del Banco de Alimentos Perú.

La iniciativa también busca educar sobre la reducción del desperdicio alimentario y fomentar el consumo de productos nacionales diseñados para combatir la anemia.

El recetario “Zero waste: cocina con propósito” puede descargarse de manera gratuita en la web:🔗 https://www.electrolux.com.pe/combate-a-la-anemia

Preguntas frecuentes

¿Qué es “Zero waste: cocina con propósito”?

Un recetario digital gratuito con 12 recetas saludables para combatir la anemia y reducir el desperdicio de alimentos.

¿Quiénes promueven la iniciativa?

Electrolux y el Banco de Alimentos Perú.

¿Qué tipo de recetas incluye?

Platos nutritivos como ceviche de lentejas, papas rellenas de sangrecita y postres fortificados.

¿Por qué es importante esta campaña?

Porque la anemia afecta al 44% de los niños menores de tres años y el Perú lidera la inseguridad alimentaria en Sudamérica.

¿Dónde se puede descargar el recetario?

En electrolux.com.pe/combate-a-la-anemia.