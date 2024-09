Thitid Tassanakajohn es el nombre de este encantador cocinero tailandés que visitó hace unos meses nuestro país y al que tuve el placer, no sólo de entrevistar, sino también de presentar en el congreso Timpuy junto a Mitsuharu Tsumura, en una interesante charla sobre ¨Tradiciones en movimiento¨.

Más conocido alrededor del mundo como Chef Tonn, este joven banquero convertido en chef abrió su primer restaurante, Le du, con el objetivo de reposicionar la comida tailandesa en el mundo. Hoy ha llegado a lo más alto de la lista de los mejores restaurantes de Asia en el 2023, y tiene una estrella Michelin.

Al finalizar su licenciatura en economía por la Universidad de Chulalongkorn, partió a Estados Unidos para perseguir su sueño de convertirse en chef en el prestigioso Culinary Institute of America (CIA). Tras graduarse con la puntuación más alta, continuó su formación recibiendo un MBA en Hospitalidad de la Universidad Johnson Wales. Durante su estancia en Nueva York, Thitid ha trabajado en varios restaurantes con estrellas Michelin, incluyendo Eleven Madison Park, The Modern y Jean Georges. No sólo es inmensa su pasión por la comida, sino que su entusiasmo por el vino también lo llevó a convertirse en un Sommelier Certificado (CS) de la respetada Corte de Maestros Sommelier.

Volvió a casa cargado de experiencias y con el sueño de elevar la cocina tailandesa a lo más alto para darle un lugar entre las principales cocinas del mundo. Cansado de escuchar que la comida de su país era ¨callejera, picante y barata¨, abrió su moderno restaurante de alta cocina de herencia tailandesa, donde ofrecen dos tipos de menú degustación, uno de cuatro pasos y otro de seis. El nombre del local es sinónimo de la palabra “temporada”. Y refleja el énfasis que Chef Tonn y su equipo realizan en utilizar productos de temporada para sus creaciones culinarias, donde se destaca la extraordinaria riqueza agrícola de Tailandia y las culturas culinarias centenarias que han echado raíces en el país.

Su otro restaurante Nusara, abrió sus puertas durante la pandemia y ofrece un menú de degustación de 12 pasos servido al estilo familiar tradicional tailandés. Es la cocina de su abuela la que inspira este local, es más, Nusara es el nombre de su abuela, y para el Chef Tonn y su hermano Tam, encargado del lugar, una forma de honrarla y tenerla siempre presente. Desde su apertura en el 2020, este restaurante ha recibido numerosos premios, debutando en el puesto 3 de la lista de los mejores restaurantes de Asia 2023 y ganando un lugar en la lista ampliada de los 50 mejores restaurantes del mundo ese mismo año. Nusara también recibió el premio al Arte de la Hospitalidad este 2024, convirtiendo a Chef Tonn en el único chef tailandés en ganar este premio y tener dos restaurantes incluidos en la lista de los mejores restaurantes del mundo.

El pasado julio tuvimos la oportunidad de visitar Bangkok y probar las experiencias en ambos restaurantes. Cada una fiel a su estilo, pero ambas únicas e interesantes. Nusara nos sorprendió con su inigualable servicio y su espectacular vista al templo Phra Mondop. Hicimos el menú de 12 pasos que comenzó en la cocina con unos snacks que presentó el mismo Chef Tonn, y continuó en el salón, donde disfrutamos de platos elegantes y creativos como la ensalada de camarones y sandía, o el dumpling de curry verde y pollo. Cerramos la velada con un caldo de carne y unas costillas ahumadas muy buenas. Todo al centro para comer de la manera tradicional tailandesa.

Por su parte Le Du, un local más moderno, pero al mismo tiempo más austero, nos mostró la cocina del Chef Tonn y la que más visita el público local. Inspirada en la cocina clásica, pero de platos limpios y sobrios, con ingredientes justos. Insumos muy bien tratados como los langostinos de río o la lubina silvestre, sandía y crema de pescado ahumado. Lo mejor que le puede suceder a un restaurante es contar con alguna especialidad que incite a sus clientes a volver y Le Du cuenta con un gran público local que vuelve constantemente a probar las creaciones de Chef Tonn.