Los amantes del vino tienen una cita imperdible en la capital. La Commanderie du Vin de Bordeaux au Pérou, la Maison Sicet y la Alianza Francesa de Lima presentan la primera Feria del Vino Francés, un evento que reunirá a reconocidos productores llegados especialmente desde Francia para compartir sus mejores cosechas con el público peruano. La actividad se realizará el sábado 8 de noviembre, de 12:00 p.m. a 10:00 p.m., en la sede principal de la Alianza Francesa (Miraflores).

Bajo el nombre “Francia en tu copa”, la feria celebra el primer aniversario de la Commanderie du Vin de Bordeaux en Lima, representación oficial de los vinos de Burdeos en el mundo. Seis productores franceses compartirán su tradición, historias y conocimientos a través de una experiencia sensorial única.

Más de 40 vinos y 18 denominaciones podrán ser degustados en un recorrido que incluirá etiquetas de prestigio como Saint-Julien, Haut-Médoc, Lalande de Pomerol, Lussac Saint-Émilion, Côtes du Rhône, Bordeaux Supérieur y Cognac, entre otras.

El evento también integrará el vino con lo mejor de la gastronomía francesa, con la participación de chefs y escuelas culinarias como Awicha, Le Cordon Bleu, D’Antuan y FOGO, que presentarán propuestas inspiradas en la cocina contemporánea del país europeo.

La experiencia incluirá clases magistrales, demostraciones gastronómicas, talleres guiados por la reconocida firma Riedel —líder mundial en copas de vino—, música en vivo, sorteos de botellas y copas, y hasta la posibilidad de personalizar copas con grabado en vivo.

La feria cuenta con el respaldo de socios como Air France, que sorteará entre los asistentes un pasaje ida y vuelta a París; además de Riedel y Ventus, consolidando esta fecha como una celebración única del vino y la cultura francesa en Lima.

Al adquirir su entrada, cada visitante recibirá una copa Riedel y una dosis de degustación seleccionada por Maison Sicet, además de acceso a precios especiales de feria en copas y botellas.

Datos del evento