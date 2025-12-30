La historia de la chef peruana Lorena Sánchez no se inicia en restaurantes de alta cocina ni en mesas formales, sino en el entorno más cotidiano: el hogar. Desde pequeña, la comida fue parte esencial de su vida diaria, despertando una curiosidad temprana por los sabores, los ingredientes y las recetas.

Para Sánchez, la cocina nunca fue un espectáculo, sino una experiencia real, cercana y honesta, una visión que marcaría toda su trayectoria profesional.

De la universidad a la cocina profesional

Luego de iniciar una carrera universitaria tradicional, tomó una decisión clave: apostar por la gastronomía como proyecto de vida. Su formación en una escuela especializada le brindó técnica, rigor y disciplina, herramientas que hoy definen su manera de trabajar y de liderar proyectos culinarios con objetivos claros y ejecutables.

Ese proceso le permitió transformar ideas en productos concretos, con una mirada estratégica que trasciende la receta.

Representar al Perú en Londres

Uno de los hitos más relevantes de su carrera ocurrió en el extranjero, cuando se desempeñó como chef principal del embajador del Perú en Londres, una experiencia que la colocó en un entorno multicultural y altamente exigente.

Allí consolidó su enfoque profesional: respeto por el producto, ejecución precisa y propuestas sin excesos, donde la calidad es el eje central. Representar la cocina peruana en ese contexto reforzó su compromiso con una gastronomía auténtica y bien ejecutada.

La comida al paso como oportunidad gastronómica

De regreso al Perú, Lorena Sánchez decidió aplicar todo ese aprendizaje en un formato pocas veces abordado desde la alta técnica culinaria: la comida al paso. Actualmente, es jefe de división Fast Food de la gerencia de tiendas Perú. Chef líder en el desarrollo de productos de comida y café en las tiendas LiSTO!.

Desde ese rol, ha impulsado una evolución sostenida de la propuesta gastronómica, bajo una premisa clara: la rapidez no debe sacrificar la calidad.

Colección Gourmet: elevar el estándar

Esa visión se materializó en la Colección Gourmet, con propuestas como hamburguesas en pan brioche, carnes grilladas y salsas de preparación propia. La iniciativa elevó el estándar del formato y amplió las expectativas del consumidor, demostrando que la comida rápida puede ser también bien pensada y bien ejecutada.

Cocina, análisis y observación constante

El trabajo de Sánchez va más allá de crear recetas. Su metodología integra análisis de tendencias, visitas a ferias internacionales, viajes de observación y, sobre todo, la escucha activa de los hábitos reales de consumo.

Cada producto responde a una combinación de técnica, contexto y practicidad, alineada con la vida cotidiana del consumidor.

Buena cocina para todos los días

Hoy, todo lo aprendido dentro y fuera del país converge en un mismo objetivo: llevar buena cocina a la vida real, de forma accesible y constante. Para Lorena Sánchez, la gastronomía no está reservada a ocasiones especiales, sino que debe acompañar el día a día con calidad, coherencia y respeto por quien la consume.