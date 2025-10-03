Cada vez son más las personas que buscan opciones de restaurantes y cafés a los cuales ir con sus mascotas. Y los locales en Lima han ido adaptando sus espacios para recibirlos con especial atención. Es posible hoy en día disfrutar de una buena comida o un delicioso café sin tener que dejar a nuestros amigos de cuatro patas en casa. Salir con la familia completa es el plan de muchos, sobre todo los fines de semana, y encontrar lugares en los que también nos acompañen nuestras mascotas puede resultar complicado. En esta nota te dejamos varias recomendaciones en las que se puede disfrutar sin dejar a nadie en casa. Tomen nota.

Pan Atelier. Esta cafetería es ideal para los amantes del pan y sus deliciosas variedades. Este espacio recibe a todos -incluidos nuestros amigos de cuatro patas- con una carta variada y deliciosa de panes de masa madre como francés, ciabatta o la suave focaccia. Su carta es amplia por lo que también se puede encontrar sánguches contundentes, ensaladas frescas y suculentas y pizzas a la leña. El toque dulce llega con una bollería muy bien lograda, en la que resalta el pan de chocolate. Tiene tres locales: Cantuarias 167 Miraflores, Av. Bolívar 985 Pueblo Libre y Av Guillermo Prescott, 502 San Isidro.

Ché Chá. Este hermoso restaurante tiene una propuesta creativa que comenzó alrededor del té y que ha evolucionado buscando sorprender con su coctelería y cocina. Este es el lugar perfecto para un buen brunch, un after office o incluso una cita. Su carta incluye entradas variadas, pizzas y pastas, platos de fondo y los infaltables postres. Cuentan con cócteles fríos y calientes, bebidas sin alcohol y, por supuesto, una interesante selección de blends de té y otros ingredientes. Cuenta con dos locales: 28 de Julio 572 Miraflores y San Isidro, Pardo y Aliaga 525.

LIMANÁ. Con un claro concepto de cocina sostenible, Limaná abrió sus puertas en 2020. Ubicado en San Isidro, ofrece una propuesta gastronómica que incluye alimentos como la quinua, el maíz, los ajíes, el cacao, entre otros. Una carta que cuenta con opciones para quienes no consumen lactosa, gluten y mantienen una alimentación vegana. Y para nuestros compañeros de cuatro patas, el restaurante tiene un menú especial y siempre serán recibidos con cariño. Dirección: Av. Augusto Pérez Araníbar 2011.

Etcétera Café. Con un espacio cómodo y acogedor, en pleno corazón de Miraflores, y una carta sencilla y muy sabrosa, Etcétera es una cafetería que debe visitar con su mascota. En este lugar encontramos opciones para un delicioso desayuno como pan de masa madre, waffles o tostadas con palta. Sus sánguches se sirven en pan focaccia y son buenísimos. Nuestro favorito es el de roast beef. También se pueden pedir ensaladas y platos de fondo. Entre las bebidas que se pueden encontrar están un buen chocolate caliente o un macchiato, así como también té helado y cold brew. Dónde: Calle Arica 275 Miraflores.

LILA DASSO. Desde el delicioso pan de la casa, sus empanadas a la leña, pasando por tortillas de papa y croquetas de risotto, hasta tartare o una ensalada Waldorf: esta es solo la lista de entradas que ofrece la carta de este hermoso local en San Isidro y que complementa con sus contundentes platos de fondo. También ofrece una amplia variedad de sándwiches, pizzas, postres y coctelería. Una carta variada que incluye “todo el día, todos los días”, como ellos mismos dicen, a nuestros engreídos de cuatro patas. Está en la calle Miguel Dasso 125, San Isidro.

Matria

La famosa esquina de la chef Arlette Eulert también se suma a los lugares pet friendly de Miraflores. Recibe mascotas previa reserva para ubicarlas cómodamente en la terraza externa del restaurante. Matria está ubicado en Av. Gral. Mendiburu 823, Miraflores.