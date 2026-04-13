La cadena gastronómica Madam Tusan celebra su 15 aniversario, consolidándose como uno de los referentes de la cocina fusión peruano-china en el país y destacando su aporte a la evolución del chifa contemporáneo.

Desde su creación, la marca ha construido una propuesta culinaria que integra elementos de la gastronomía peruana y china, reflejando una tradición cultural que forma parte de la identidad gastronómica nacional.

Una evolución gastronómica con identidad cultural

A lo largo de estos 15 años, Madam Tusan ha adaptado su propuesta a las nuevas tendencias del sector, incorporando técnicas contemporáneas y opciones alineadas con las demandas actuales del consumidor.

Según Patricia Cortijo, gerente de marca de Madam Tusan, la evolución de la propuesta ha permitido mantener la esencia tradicional sin dejar de innovar.

“Desde nuestros inicios hasta la fecha, pasamos de ser una propuesta clásica a una gastronomía contemporánea que respeta las raíces, pero que ha ido incorporando técnicas, presentación y opciones vegetarianas y sostenibles que es una demanda del consumidor actual”, señaló.

La marca destacó que sus restaurantes han sido, durante estos años, espacios de encuentro para celebraciones familiares, reuniones y ocasiones especiales, fortaleciendo su vínculo con los clientes.

Celebración con experiencias gastronómicas especiales

Como parte de su aniversario, Madam Tusan ha preparado una experiencia gastronómica especial que incluye una cena compuesta por ocho platos inspirados en los chifas tradicionales.

Además, la marca anunció que los clientes que consuman en sus locales entre el 6 y el 30 de abril podrán participar en una dinámica promocional que incluye premios relacionados con esta celebración, entre ellos la posibilidad de acceder a la cena especial y participar en el sorteo de un viaje a Hong Kong para dos personas.

Esta iniciativa busca reforzar la conexión cultural con una de las ciudades más reconocidas por su tradición culinaria asiática.

Una marca proyectada al crecimiento y la innovación

La empresa señaló que su crecimiento ha estado impulsado por la fidelidad de sus clientes y por estrategias orientadas a la innovación, expansión y transformación digital.

“Celebrar 15 años significa reconocer la perseverancia, la relevancia cultural y la confianza del público. Nacimos como una propuesta de fusión chino-peruana y hoy somos una marca consolidada, cada vez más integral y digital”, afirmó Cortijo.

La compañía indicó que continuará apostando por ampliar formatos, fortalecer su presencia en el mercado y consolidarse como referente del chifa contemporáneo en el Perú.