En un mes en el que la gastronomía peruana cobra especial protagonismo por las celebraciones de Fiestas Patrias, la cocina nikkei reafirma su lugar como una de las expresiones culinarias más representativas del país. La combinación de técnicas japonesas con insumos peruanos ha dado origen a un estilo propio que hoy es reconocido dentro y fuera del Perú.

En ese contexto, Makoto Sushi Bar celebra 30 años de trayectoria como uno de los restaurantes pioneros en la difusión de la cocina japonesa auténtica en Lima. Fundado en 1996 por Luis y Hide Uehara, el proyecto contó desde sus inicios con la participación del chef japonés Makoto Tokuhira, quien diseñó la primera carta y lideró la formación del equipo de cocina.

Una historia ligada al crecimiento de la cocina nikkei

Desde su apertura en San Isidro, Makoto Sushi Bar acompañó el desarrollo de la gastronomía nikkei en el mercado peruano.

Entre los principales hitos de su trayectoria destacan:

1996: inauguración del primer local en San Isidro.

inauguración del primer local en San Isidro. 1999: apertura de un nuevo restaurante en Larcomar.

apertura de un nuevo restaurante en Larcomar. 2002: llegada al Jockey Plaza y reconocimiento con el Premio Empresa Peruana del Año en la categoría de comida japonesa.

Durante estas tres décadas, la marca ha mantenido una propuesta basada en la tradición culinaria japonesa, incorporando progresivamente ingredientes y sabores locales que hoy caracterizan a la cocina nikkei.

El aporte de la fusión nikkei a la gastronomía peruana

Uno de los cambios más representativos ha sido la evolución del maki dentro del mercado peruano. Lo que inicialmente era una propuesta poco conocida pasó a convertirse en un plato habitual gracias a la incorporación de ingredientes nacionales y nuevas combinaciones de sabores.

Entre las creaciones desarrolladas por Makoto Sushi Bar destacan el Acevichado Roll, elaborado con leche de tigre, y el Katsu Maki, preparado con tartar de salmón y salsa spicy, ejemplos de la adaptación de la cocina japonesa al paladar peruano.

La empresa sostiene que este proceso refleja la consolidación de la cocina nikkei como una expresión de la identidad gastronómica del Perú, caracterizada por la precisión técnica japonesa y el uso de productos locales.

Edición especial por el aniversario y Fiestas Patrias

Como parte de la celebración por sus tres décadas de trayectoria, Makoto Sushi Bar presentó una edición especial de platos inspirados en la evolución de la cocina nikkei en el país.

Leyla Uehara Zukeran, gerenta general de la empresa, destacó que la apuesta realizada en 1996 permitió acercar la gastronomía japonesa al público peruano en una época en la que este tipo de cocina aún era poco conocida.

“Apostar por la comida japonesa en el Perú en 1996 significó un acto de visión y valentía, en un momento en que esta gastronomía no tenía la presencia ni la popularidad que hoy conocemos. Ese riesgo inicial se transformó en un legado: lo que comenzó como un reto se convirtió en una experiencia que hoy es parte de la memoria gastronómica del país. Celebrar 30 años representa para nosotros la confirmación de un camino construido con esfuerzo, con fidelidad a la tradición japonesa y adaptación al paladar peruano, y con una profunda gratitud hacia nuestro equipo y nuestros clientes”, señaló.

La propuesta conmemorativa estará disponible en los locales de Miraflores y Jockey Plaza, donde los clientes podrán conocer una selección de platos que rinden homenaje a la evolución de la cocina nikkei en el Perú.