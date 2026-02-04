Convertir un regalo corporativo en un producto con identidad propia fue el punto de partida de Manan, un nuevo licor premium peruano que apuesta por el simbolismo de la prosperidad y los nuevos comienzos, a través de una cuidada selección de insumos locales.

La iniciativa nace de Renzo Salvatierra y Frank Martí, directores del estudio creativo Newnormal, quienes buscaban un obsequio original de fin de año para sus clientes. Tras una etapa de exploración conceptual, decidieron desarrollar su propio producto: un licor que reflejara identidad peruana y estuviera asociado, desde la tradición popular, a la buena fortuna.

Un licor con base de pisco y saberes ancestrales

Manan está elaborado a partir de pisco quebranta, elegido por su perfil seco, estructura firme y carácter neutro, que permite resaltar los sabores añadidos sin competir con ellos. A esta base se suman pulpa de maracuyá, miel y una selección de cortezas amazónicas, principalmente chuchuhuasi, además de uña de gato, icoja y clavo huasca.

“Manan es un licor con base de pisco quebranta al que se le incorporan ingredientes del Perú asociados a la salud, la fortaleza y la energía vital. Las cortezas cobran protagonismo y se equilibran con la miel y el maracuyá, logrando una experiencia única para distintos paladares”, explica Salvatierra.

Para el desarrollo de la fórmula, los creadores trabajaron con distintos destiladores hasta llegar a Iván Villena, en Tingo María, quien logró el balance final del producto. Manan cuenta con 24 % de alcohol, un perfil elegante y refrescante, acorde con las tendencias actuales en bebidas espirituosas.

Identidad, nombre y diseño

El concepto de “nuevo comienzo” también se refleja en el nombre. Según cuenta Frank Martí, durante la investigación encontraron que la palabra Manan está asociada, en distintos idiomas, a la idea de un nuevo mañana y nuevas oportunidades.

“El nombre, la etiqueta y la botella fueron pensados como un homenaje a las montañas que acompañan y protegen a la costa, la sierra y la selva del Perú. Buscábamos una identidad elegante, simbólica y contemporánea”, señala.

Del obsequio al mercado

Las primeras botellas fueron entregadas como regalo a clientes, colaboradores y familiares, generando una respuesta inesperada: pedidos para adquirir más unidades. Ante este interés, el proyecto se desarrolló comercialmente durante la primera mitad de 2025 y se lanzó al mercado en noviembre del mismo año con una edición limitada de 1.200 botellas, que tuvo una acogida positiva y comentarios favorables de referentes del sector gastronómico y de bebidas espirituosas.

Cómo disfrutar Manan

El licor está pensado tanto para consumo solo como en coctelería. Se recomienda servir 2 onzas y media en las rocas, en vaso old fashioned. También puede tomarse muy frío en copas pequeñas, como digestivo después de las comidas, o mezclarse con agua tónica, vino espumoso o frutas como frambuesas, que aportan un contraste ácido.

Con una propuesta que une tradición, diseño y narrativa simbólica, Manan se presenta como una opción para celebraciones asociadas a nuevos proyectos, etapas personales o momentos de cambio.