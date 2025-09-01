Tras conmemorar su 25° aniversario, el hotel Meliá Lima presenta la renovada carta de El Tambo Restaurante, un espacio que reafirma su posición como punto de encuentro gastronómico en San Isidro. Con una propuesta que fusiona la cocina mediterránea con la riqueza de los ingredientes peruanos, el restaurante busca sorprender a comensales locales y visitantes extranjeros.

Bajo la dirección del chef ejecutivo Alex Alvarado, quien ha liderado cocinas en México, Bahamas y República Dominicana y desde 2017 dirige la propuesta de Meliá Lima, la nueva carta rinde homenaje a la frescura del mar, la tradición peruana y la creatividad culinaria.“Queremos que nuestros clientes vivan una experiencia distinta, donde la frescura de los productos del mar, la tradición peruana y la creatividad culinaria sean los protagonistas”, destacó Alvarado.

Una carta que celebra la fusión

La propuesta incluye platos innovadores como el ceviche de langostinos con marinado de ají escabechado, el tiradito de salmón en presentación moderna, el salmón grillado con papa gratinada y queso, el risotto negro con calamar crocante y alioli de rocoto, y el quinoto con canilla de cordero en salsa de oporto.

Los clásicos peruanos como el lomo saltado y el ají de gallina se mantienen en la carta para quienes buscan autenticidad local. Entre las novedades figuran la pizza con base de coral de camarón y el sándwich de chicharrón de lechón, un homenaje a la tradición popular.

En el apartado dulce, destacan la nieve de limón con salsa de berries y crumble de vainilla, y la crostatta de lúcuma con tulipa de caramelo, propuestas que exploran texturas y temperaturas.

Más que un restaurante de hotel

El Tambo Restaurante, inspirado en los antiguos tambos del Imperio Inca, busca consolidarse como un destino gastronómico en sí mismo. Cada plato es preparado al momento, con atención al detalle y un estilo visual cuidado.“Queremos que quienes nos visiten sientan que están descubriendo algo nuevo, que exploren sabores familiares en presentaciones distintas y con una propuesta más atrevida”, agregó el chef.

Con esta renovación, El Tambo reafirma su compromiso de ser un espacio donde tradición, innovación y hospitalidad convergen para brindar experiencias memorables.

📍 Dirección: Av. Salaverry 2599, San Isidro.

👉 Más información en Instagram: @eltamborestaurantesanisidro y @hotelmelialima