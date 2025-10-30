Si se trata de encontrar un restaurante “recontra criollazo”, la opción precisa es Nación 1821, conocido por sus contundentes combinados, verdaderos estandartes de la marca que reúnen el sabor del Perú en cada plato.

Desde hace ocho años, Nación 1821 impulsa la cultura popular criolla con una propuesta que combina tradición, sabor y creatividad, ofreciendo opciones para todas las horas del día: desayuno, almuerzo y cena.

Del desayuno criollo al festival de chilcanos

En las mañanas, los comensales pueden disfrutar de un pan con chicharrón y café criollo, con la promoción de sánguche favorito + jugo de 250 ml + café a S/19.90.Para compartir, el Banquete Criollazo para tres personas se ofrece a S/79.90 en los locales de Miraflores, Callao y Plaza Santa Catalina.

Por las noches, la propuesta se renueva con el Festival de Chilcanos, donde se ofrecen dos chilcanos por S/24.90 en cinco variedades distintas. Además, el restaurante ha creado cocteles inspirados en postres tradicionales como picarones, mazamorra morada y combinado, ideales para disfrutar en cualquier momento.

Combinados que representan al Perú

Los platos de fondo son el corazón del menú y reflejan la diversidad gastronómica del país. Entre los más solicitados destacan:

tallarines verdes, huancaína y lomo saltado. El Criollo: seco con frejoles, arroz blanco y ají de gallina.

arroz chaufa, causa de pollo y lomo saltado. El Tricolor: tallarines rojos, ceviche y huancaína.

Cada plato busca evocar los sabores del hogar, con recetas tradicionales y porciones generosas.

Locales y contacto

Actualmente, Nación 1821 cuenta con cinco locales estratégicamente ubicados:

Outlet Arauco Faucett, segundo nivel. Chorrillos: Cenco Lima Sur, zona de restaurantes.

Av. Simón Bolívar 1221. Miraflores: Av. República de Panamá 5730.

📞 Reservas: 928 343 834

📲 Redes sociales: Facebook, Instagram y TikTok como @nacion1821

Datos clave

