En el Perú, la Navidad coincide con el inicio del verano, una particularidad climática que ha impulsado nuevas formas de consumo de los sabores tradicionales. Entre ellos, el panetón mantiene su lugar como símbolo central de estas fechas, presente en reuniones familiares, celebraciones laborales y encuentros sociales.

La relación del país con este producto es especialmente significativa. El Perú lidera el consumo mundial de panetón, con un promedio de 1,1 kilos por persona al año, superando incluso a Italia, su país de origen. Esta preferencia se mantiene vigente y se refleja también en la alta conversación digital que el producto genera durante el mes de diciembre.

Panetón más allá de su formato tradicional

En este contexto de altas temperaturas, el panetón empieza a explorarse en versiones más frescas, sin perder su identidad. Una de estas propuestas es el gelato di panettone, una edición limitada que adapta la receta tradicional italiana al formato del auténtico gelato.

La iniciativa es desarrollada por Antica Gelateria del Corso, que traslada los sabores característicos del panetón, como la naranja confitada, las pasas rubias y los frutos deshidratados, a un postre frío, pensado para el consumo veraniego sin romper con el espíritu navideño.

Tradición que se adapta al clima

Este tipo de reinterpretaciones responde a una tendencia clara en la gastronomía local: mantener vivas las tradiciones adaptándolas a los hábitos y condiciones climáticas del país. Así, el panetón continúa siendo protagonista de la Navidad peruana, incluso fuera de su formato clásico.

Lejos de desplazar la receta tradicional, estas propuestas amplían las formas de consumo y refuerzan la presencia cultural del panetón durante todo diciembre, demostrando su versatilidad y arraigo en la mesa peruana.

Origen y propuesta gastronómica

Antica Gelateria del Corso es una gelatería de origen italiano que nació en el siglo XIX y que cuenta con presencia en Lima desde hace tres años. Se especializa en gelato artesanal elaborado bajo recetas tradicionales, y durante la temporada navideña apuesta por sabores de edición limitada inspirados en clásicos de la gastronomía italiana y festiva.