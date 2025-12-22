Diciembre es sinónimo de reuniones, tradición y celebración. Para quienes buscan disfrutar la Nochebuena sin el estrés de la planificación y la cocina, Meliá Lima e INNSiDE Lima Miraflores han diseñado alternativas gastronómicas que se adaptan a distintos estilos de celebración: desde cenas presenciales elegantes hasta completos menús To Go listos para llevar a casa.

La experiencia clásica: cena navideña de 3 tiempos en Meliá Lima

Para una celebración íntima y tradicional, El Tambo San Isidro, en el hotel Meliá Lima, ofrece una Cena Navideña de 3 Tiempos en un ambiente sofisticado. La propuesta incluye copa de espumante de bienvenida, bebida fría y opción de chocolate o bebida caliente.

La cena se realizará el miércoles 24 de diciembre, de 8:00 p. m. a 10:30 p. m.. Los precios parten desde S/ 190 por adulto y S/ 120 por niño (opción reducida).Reservas vía WhatsApp: 994 663 539.Dirección: Av. Gral. Felipe Salaverry 2599, San Isidro.

INNSiDE Lima Miraflores: flexibilidad y sabor navideño

El hotel INNSiDE Lima Miraflores apuesta por opciones versátiles, ideales tanto para quienes prefieren salir a cenar como para quienes desean llevar la experiencia del chef a casa.

1) Cena buffet navideña

La Cena Buffet Navidad se ofrece en el restaurante 352 Gastrobar y permite disfrutar de una amplia variedad de platos, desde clásicos navideños hasta ensaladas y postres. Incluye copa de espumante de bienvenida.

Disponible el miércoles 24 de diciembre, de 7:30 p. m. a 11:00 p. m., con un precio de S/ 95 por adulto.

2) Menús “To Go” para celebrar en casa

Las Cenas Navideñas To Go están pensadas para familias de 4, 6 o 10 personas, con alternativas que combinan tradición e innovación culinaria. Los platos principales incluyen enrollado de pechuga de pavo en masa hojaldre y panceta crocante con duraznos grillados, además de guarniciones gourmet y postres como brownies, blondies y mousse de chocolate.

Los precios parten desde S/ 280. Los pedidos se reciben hasta el 23 de diciembre a las 6:00 p. m., y el recojo es el 24 de diciembre, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

Reservas para ambas opciones: WhatsApp 954 698 360.