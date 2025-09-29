Lima recibió la visita del destacado enólogo argentino Rodolfo “Opi” Sadler, creador de los vinos de autor de Mascota Vineyards, quien llegó al país para realizar una serie de actividades orientadas a consolidar la presencia de la bodega mendocina en el mercado peruano.

Con una trayectoria vinculada a la vitivinicultura desde su familia, Sadler es hoy uno de los referentes mundiales en la elaboración de Cabernet Sauvignon, variedad en la que Mascota Vineyards ha centrado su especialización, a pesar de que Argentina es reconocida principalmente por el Malbec.

“En Mascota Vineyards nos enfocamos en la elaboración de vinos de autor de alta gama que reflejan la identidad de la región mendocina. Nuestro objetivo es crear ejemplares únicos y complejos, con proyección internacional, a partir del viñedo emblema de Finca La Mascota”, señaló Sadler.

La bodega alcanzó reconocimiento mundial cuando La Mascota Cabernet Sauvignon 2016 fue distinguido como el Mejor Vino Tinto del Mundo en el concurso Vinalies Internationales 2018. Sus vinos se caracterizan por su complejidad aromática, estructura robusta, taninos firmes y una elegante expresión frutal, atributos que se potencian con la crianza en barricas de roble.

Actualmente, el portafolio de Mascota Vineyards se comercializa en más de 35 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, China y Perú, de la mano de Perufarma. En el mercado local, sus etiquetas están presentes en vinotecas especializadas, supermercados y reconocidos restaurantes de Lima y provincias.

Entre las variedades más destacadas se encuentran La Mascota Chardonnay, Malbec, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc; Gran Mascota Malbec y Cabernet Sauvignon; y Unánime Gran Vino Tinto, un ensamblaje de Cabernet Sauvignon, Malbec y Cabernet Franc.