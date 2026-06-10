El holding gastronómico peruano MCK Hospitality anunció la expansión internacional de sus marcas insignia Osaka y KO Asian Kitchen con cinco nuevas aperturas previstas para lo que resta de 2026.

La compañía, fundada por Diego Herrera y Diego de la Puente, busca fortalecer su presencia en mercados estratégicos de América y Medio Oriente, impulsando el posicionamiento internacional de la gastronomía peruana de fusión.

Nuevas aperturas en cuatro ciudades clave

Como parte de su plan de crecimiento, KO Asian Kitchen inaugurará un nuevo local en Santiago durante julio. Posteriormente, abrirá su tercer establecimiento en Bogotá en octubre y desembarcará en Chicago en diciembre.

Por su parte, Osaka continuará su expansión global con nuevas aperturas en Chicago durante octubre y en Dubái en noviembre.

Meta: 60 restaurantes para 2029

La expansión forma parte del objetivo de MCK Hospitality de alcanzar 60 establecimientos operativos a nivel mundial para el año 2029.

La estrategia se apoya en los resultados obtenidos durante 2025, cuando el grupo concretó seis aperturas en Perú y el extranjero.

Entre ellas destacan:

KO Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

KO Jockey Plaza.

Osaka Madrid.

KO Riyadh.

KO Guayaquil.

Barrio Guayaquil.

Ventas crecieron 21% en 2025

Gracias a esta expansión, las ventas globales de las marcas del grupo registraron un crecimiento de 21% durante 2025 en comparación con el año anterior.

La cifra incluye restaurantes propios en Perú, franquicias internacionales y locales supervisados por la compañía fuera del país.

Para 2026, la empresa proyecta un crecimiento adicional del 25%.

“Queremos crecer de manera sostenible, manteniendo la experiencia que nos diferencia de otras marcas. Osaka nos abrió el camino para demostrar que nuestra propuesta culinaria es altamente competitiva y hoy escala junto a KO bajo un modelo eficiente y rentable”, afirmó Diego de la Puente.

Gastronomía peruana con alcance global

El desarrollo de nuevas sedes en América, Europa y Medio Oriente responde a la creciente demanda de experiencias gastronómicas premium con identidad propia y estándares internacionales de servicio.

Según las proyecciones de la compañía, el crecimiento sostenido permitirá cerrar 2026 con una facturación bruta global estimada de 136 millones de dólares.