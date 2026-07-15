El menestrón, uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana durante el invierno, es el protagonista de una propuesta especial de Osteria Convivium. Durante todo julio, el restaurante ofrecerá una versión del tradicional menestrón peruano junto a su clásico minestrone toscano, como un homenaje a la herencia culinaria que une a Italia y el Perú.

La iniciativa busca poner en valor la historia de este plato, cuya receta surgió a partir de la adaptación del minestrone que los inmigrantes italianos introdujeron en el país a finales del siglo XIX. Con el paso del tiempo, la preparación incorporó ingredientes locales y evolucionó hasta convertirse en un clásico de la cocina peruana.

Un plato que refleja el mestizaje gastronómico

A diferencia de la receta italiana original, el menestrón peruano incorporó carne de res, queso fresco, papas, zapallo y un pesto adaptado al gusto local, conservando la esencia del plato europeo, pero con identidad propia.

Para Miguel Hernández, chef de Osteria Convivium, esta preparación representa uno de los mejores ejemplos del intercambio cultural entre ambos países.

“La cocina ítalo-peruana no nació en los restaurantes, sino en las casas de las familias inmigrantes. El menestrón es probablemente el mejor ejemplo de esa evolución natural: mantiene la esencia del minestrone italiano, pero adopta ingredientes y sabores que lo convierten en un plato profundamente peruano”, señaló.

La propuesta del chef para esta temporada

La versión preparada por Hernández incluye lomo de res cocido en caldo concentrado, verduras incorporadas en distintos tiempos de cocción, pasta corta, zapallo loche, papas, queso fresco, queso parmesano y un pesto elaborado con albahaca fresca, nueces y aceite de oliva.

El restaurante informó que esta propuesta estará disponible durante todo julio, coincidiendo con la temporada en la que los platos calientes cobran mayor protagonismo en la gastronomía peruana.

Como parte de la iniciativa, el chef también compartirá con los comensales la receta de su versión del menestrón ítalo-peruano para que puedan prepararla en casa.

Receta del menestrón ítalo-peruano

Ingredientes (4 porciones)

Para el menestrón:

320 g de lomo de res.

120 g de pasta pennette.

240 g de papa cóctel cocida.

120 g de frijol fresco.

80 g de garbanzos.

80 g de choclo.

40 g de alverjas.

40 g de apio.

40 g de zucchini.

Fondo de verduras.

Sal y orégano.

Para el pesto:

1 taza de albahaca fresca.

½ taza de queso pecorino romano.

2 cucharadas de nueces.

1 diente de ajo.

¼ de taza de aceite de oliva.

Sal al gusto.

Para servir:

Queso parmesano rallado.

Hojas de albahaca fresca.

Aceite de oliva.

Preparación

Hervir la carne en agua o caldo con sal, apio y poro durante una hora y media o dos horas hasta que esté tierna. Retirar la carne, deshilacharla y reservar el caldo.

En el caldo colado cocinar el zapallo, zanahoria, papas, alverjas y vainitas durante 15 minutos. Incorporar la pasta y posteriormente la espinaca y acelga. Cocinar diez minutos adicionales.

Licuar todos los ingredientes del pesto hasta obtener una mezcla homogénea. Agregar el pesto al final de la cocción junto con la carne deshilachada y mezclar suavemente.

Servir caliente con queso parmesano rallado y un chorro de aceite de oliva.

Datos del restaurante

Osteria Convivium

📍 Calle Santa Luisa 211, San Isidro.

📞 Teléfono: (01) 422-3213.

📱 Reservas vía WhatsApp: 936 015 282.

Horario de atención:

Lunes a sábado: 12:30 p.m. a 4:00 p.m. y 7:00 p.m. a 11:00 p.m.

Domingo: 12:30 p.m. a 5:00 p.m.