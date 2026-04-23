El restaurante italiano Osteria Convivium presentó una carta especial por el Día de la Carbonara, con una selección de platos inspirados en este clásico de la gastronomía italiana. La propuesta estará disponible durante todo el mes de abril en su local ubicado en el distrito de San Isidro.

La iniciativa se desarrolla en el marco de la celebración del Día de la Carbonara, que se conmemora cada 6 de abril, y busca ofrecer a los comensales distintas interpretaciones del tradicional plato.

La carta fue desarrollada por el chef Miguel Hernández, quien tomó como base la receta clásica italiana para explorar nuevas presentaciones sin perder la esencia original.

Propuestas que combinan tradición y creatividad

Entre los platos disponibles figuran los Arancini Carbonara, croquetas de arroz acompañadas de salsa carbonara y guanciale, y el tradicional Spaghetti Carbonara, preparado con grana padano, huevos frescos y guanciale.

La oferta gastronómica también incluye el Risotto Carbonara, que incorpora ají amarillo como ingrediente distintivo, y el Spaghetti Carbonara Peruvianni, una versión que integra insumos locales como cecina y queso paria.

Otra de las preparaciones destacadas es el Tagliolini Nero Carbonara e Gamberi, que añade langostinos a la base tradicional del plato.

“El secreto de una buena carbonara está en el equilibrio y en el respeto por los ingredientes. No se trata de reinventar, sino de ejecutar correctamente una receta que ya es perfecta”, señaló Hernández.

Disponibilidad y horario de atención

Los platos especiales estarán disponibles durante todo el mes de abril en el local de Osteria Convivium, que atiende en horario de almuerzo y cena de lunes a sábado, y hasta la tarde los domingos.

El establecimiento se encuentra ubicado en Calle Santa Luisa 211, San Isidro, y ofrece atención presencial con opción de reservas telefónicas y por mensajería.