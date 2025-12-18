En una temporada donde la unión familiar cobra especial relevancia, Osteria Convivium, restaurante dirigido por el chef Miguel Hernández, anunció el lanzamiento de su renovado pack de cena navideña, una propuesta creada para llevar a casa el auténtico espíritu de la cocina italiana.

Bajo el concepto Cena di Natale, la iniciativa busca ofrecer una alternativa práctica y sin estrés para la Nochebuena, con platos preparados con ingredientes de alta calidad y el sello gastronómico que caracteriza al restaurante.

Qué incluye el pack navideño

El pack tiene un precio de S/ 380 e incluye una selección de platos pensados para compartir:

Brassato al sugo (0.850 kg): asado de tira cocinado a fuego lento, de textura suave y sabor intenso.

asado de tira cocinado a fuego lento, de textura suave y sabor intenso. Gnocchi alla Romana (1 kg): clásico italiano gratinado, ideal para la mesa festiva.

clásico italiano gratinado, ideal para la mesa festiva. Pastel de choclo (1 kg): preparado al estilo de la casa, con un perfil cremoso.

preparado al estilo de la casa, con un perfil cremoso. Ensalada César: fresca y equilibrada para complementar el menú.

fresca y equilibrada para complementar el menú. Panetón de chocolate: versión artesanal de Convivium, con notas intensas de cacao.

Tradición italiana sin prisas ni preocupaciones

“Esta propuesta nace del deseo de acompañar a las familias en una de las noches más significativas del año. Queremos que celebren sin prisas ni preocupaciones, disfrutando de platos preparados con dedicación y con el sabor auténtico de Italia”, señaló Miguel Hernández, chef de Osteria Convivium.

La propuesta está pensada para quienes desean celebrar en un ambiente íntimo, con una mesa bien servida y auténtica, sin renunciar a la comodidad.

Cómo realizar tu pedido

El Pack Cena Navideña estará disponible durante todo diciembre, con pedidos realizados con 48 horas de anticipación. Las cantidades son limitadas, por lo que se recomienda reservar con anticipación.

Datos del restaurante: