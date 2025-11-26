La temporada primaveral trae novedades a Osteria Convivium, en San Isidro. Su chef, Miguel Hernández, presentó una carta que, según explicó, busca volver al trabajo manual y a los fundamentos de la cocina italiana. “Queríamos que hablara de lo esencial: amasar, sentir la masa y respetar los tiempos”, señaló el cocinero.

El menú combina técnica y producto fresco, manteniendo la línea que ha caracterizado al restaurante dentro de la escena italiana en Lima.

Entradas que resaltan la estacionalidad

La carta inicia con platos de corte fresco, entre ellos:

Carpaccio di Fichi e Prosciutto , con higos, prosciutto, grana padano y balsámico.

, con higos, prosciutto, grana padano y balsámico. Cavolfiore alla griglia , coliflor a la parrilla con hummus, pesto y arúgula.

, coliflor a la parrilla con hummus, pesto y arúgula. Arancini di Carbonara, una versión crujiente que incorpora guanciale y pecorino.

Pizzas de autor y nuevas combinaciones

Entre las nuevas pizzas artesanales destacan:

Parma Stracciatella , con pomodoro, mozzarella, prosciutto y arúgula.

, con pomodoro, mozzarella, prosciutto y arúgula. Funghi Cacio e Pepe, con taleggio, panceta, cebolla blanca, champiñones y yema curada.

Pastas hechas a mano: el corazón del menú

Las pastas mantienen el protagonismo. Entre las novedades figuran:

Pici Cacio e Pepe , elaborados uno a uno siguiendo la tradición toscana.

, elaborados uno a uno siguiendo la tradición toscana. Girella alla arrabbiata , pasta fresca en láminas rellena de ricotta y espinaca, servida con una salsa de tomate picante.

, pasta fresca en láminas rellena de ricotta y espinaca, servida con una salsa de tomate picante. Agnolotti del plin , con crema de grana padano y salvia.

, con crema de grana padano y salvia. Fettuccini al Polpete , acompañados de salsa marinara y albóndigas.

, acompañados de salsa marinara y albóndigas. Gnocchi al sugo ai funghi porcini , mezcla de influencias italo-peruanas.

, mezcla de influencias italo-peruanas. Rigatoni al Vodka con Scampi e Carciofi , donde se combina sabor marino y cremosidad.

, donde se combina sabor marino y cremosidad. Fettuccini ai Funghi Porcini e Tartufo, terminados frente al comensal dentro de una pieza de pecorino.

Postres orientados a la frescura

El recorrido concluye con opciones como:

Meringata de maracuyá con fresa al balsámico .

. Tarta de uva borgoña con gelato de vainilla.

Ambas preparaciones mantienen el enfoque de equilibrio y estacionalidad.

Un menú que evoluciona

La nueva carta refleja la filosofía del restaurante: no reinventarse cada temporada, sino evolucionar a partir del diálogo entre producto, técnica y memoria culinaria.

Dirección y horarios: Calle Santa Luisa 211, San Isidro. Atención de lunes a sábado de 12:30 p.m. a 4:00 p.m. y de 7:00 p.m. a 11:00 p.m.; domingos de 12:30 p.m. a 5:00 p.m.

Reservas: (01) 422-3213 o WhatsApp 936 015 282.