El restaurante Ozu, ubicado en Surco, renueva su propuesta gastronómica con una nueva carta diseñada bajo la asesoría de la reconocida chef Carolina Uechi. La propuesta recorre los sabores de Japón, China, India y Tailandia, integrando ingredientes y técnicas locales para ofrecer una experiencia multicultural.

“Esta asesoría ha sido gratificante y muy enriquecedora. Me ha permitido pulir técnicas y aportar nuevas ideas a una carta con base sólida y clara identidad asiática”, comentó Carolina Uechi, asesora gastronómica de Ozu.

Una carta pensada como viaje culinario

La experiencia en Ozu comienza con entradas que fusionan técnica y sabor: el Bao de Panceta Oriental, el Ceviche Nikkei con pesca del día y salsa ponzu, y los Spring Rolls rellenos de vegetales con salsa de ciruela.

Entre los fondos, destacan el Tataki de salmón en costra de ajonjolí, acompañado de puré de papas al wasabi, y la Panceta Nikkei cocida a baja temperatura con un cremoso quinoto al estilo Ozu.

Parrillas con toque oriental

La principal novedad son las parrillas orientales, pensadas para compartir.La Parrilla Ozu combina cortes como Picanha Angus Pride, lomo fino, chorizo y brochetas de pollo teriyaki, acompañados de papas fritas y ensalada oriental.

“Otro reto fue introducir platos de parrilla con un toque oriental. Como resultado, nació una propuesta nueva para la marca”, añadió Uechi.

Clásicos que se mantienen

El restaurante conserva sus platos emblemáticos, como la Sopa Thai (de pollo o langostinos con curry verde, rojo o golden), los wantanes al vapor con salsa de curry rojo y su variedad de makis clásicos y especiales.

Con esta renovación, Ozu reafirma su compromiso de explorar la cocina asiática desde una mirada amplia, integrando sabores de diferentes culturas sin perder su identidad.

Sobre Carolina Uechi

Carolina Uechi es chef y asesora gastronómica con amplia trayectoria en la cocina nikkei y de brasas. Ha participado en proyectos donde combina tradición e innovación, priorizando la técnica y el respeto por el producto. En Ozu, ha plasmado una propuesta que conecta Asia y Perú a través de sabores, texturas y recuerdos culinarios.

Datos clave

Restaurante: Ozu

Ubicación: Av. Benavides 4862, Surco, Lima

Chef asesora: Carolina Uechi

Inspiración culinaria: Japón, China, India y Tailandia

Novedad: Parrillas orientales y carta renovada

Horarios: Lunes a viernes: 12:30 p. m. a 4:00 p. m. / 7:00 p. m. a 11:00 p. m. | Sábado: 12:30 p. m. a 11:00 p. m. | Domingo: 12:30 p. m. a 5:00 p. m.

Reservas: 980 838 434

Instagram: @ozufusion

Preguntas frecuentes

¿Qué propone la nueva carta de Ozu?

Una fusión de sabores de Japón, China, India y Tailandia con identidad peruana.

¿Quién asesoró la renovación de la carta?

La chef Carolina Uechi, especialista en cocina nikkei y carnes a la brasa.

¿Dónde está ubicado Ozu?

En Av. Benavides 4862, Surco, Lima.

¿Qué platos nuevos ofrece?

Parrillas orientales, Tataki de salmón y Panceta Nikkei, entre otros.

¿Ozu mantiene sus clásicos?

Sí, conserva la Sopa Thai, los wantanes y sus makis tradicionales.