Palachinke, restaurante pionero en panqueques al estilo europeo en Lima, anunció el lanzamiento de nuevas combinaciones que se integran a su variada carta, alcanzando un total de 58 opciones disponibles desde el almuerzo hasta la cena.

Entre las novedades saladas destacan el panqueque #23, con queso, pollo, alcaparras, choclo y crema de queso untable, y el #25, preparado con queso, prosciutto y champiñones. En la línea dulce, la propuesta incorpora el “Clásico Bicolor”, que combina Nutella y manjar blanco casero en una misma preparación.

La carta incluye también el “Panqueque de Temporada”, una opción rotativa que busca sorprender a los comensales en cada estación. En esta ocasión, se trata de un panqueque con crema de pistacho acompañado de helado de vainilla.

Asimismo, Palachinke presenta una innovación inspirada en su clásica masa: el Roll Dos Quesos, preparado con pollo, queso edam, crema de queso untable, choclo dulce y lechuga, que se suma a una tradición de más de 10 años en su menú.

Fundado en 1979, el restaurante toma su nombre del término húngaro “palachinke”, que significa panqueque, reflejando la inspiración europea que sostiene su propuesta.

Palachinke atiende los 365 días del año en sus dos locales: Schell 120, Miraflores (9600 77711), y Caminos del Inca 467, Surco (9983 20873). El horario es de domingo a jueves de 1:00 p.m. a 10:00 p.m., y viernes y sábado hasta las 11:00 p.m. También ofrecen servicio de delivery a través de www.palachinke.com y Rappi.