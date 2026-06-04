El pan con chicharrón peruano continúa ganando reconocimiento internacional. La cadena Cholito Lindo, perteneciente al Grupo Ceviche, obtuvo por segundo año consecutivo el premio al “Mejor Bocata Delivery by Glovo” durante el III Campeonato de España de Bocatas 2026.

El reconocimiento destaca la calidad de una de las preparaciones más emblemáticas de la gastronomía peruana y refuerza el posicionamiento de la cocina nacional en uno de los mercados gastronómicos más competitivos de Europa.

Un clásico peruano que conquista el mercado español

La propuesta ganadora mantiene la receta tradicional del pan con chicharrón, elaborada con pan artesanal de masa madre fresca y chicharrón preparado diariamente.

Desde su apertura en España hace apenas dos años, Cholito Lindo ha logrado obtener este reconocimiento en todas las ediciones del campeonato, convirtiéndose en uno de los casos más destacados de internacionalización de la gastronomía peruana.

“Este reconocimiento confirma que la gastronomía peruana sigue conectando con el público español desde la autenticidad y el sabor”, afirmó Gary Llempén, fundador y CEO de Grupo Ceviche.

Más de 70 mil panes con chicharrón vendidos al año

El éxito del producto también se refleja en las cifras de consumo. Actualmente, Cholito Lindo comercializa más de 100 mil bocatas al año en España.

De ese total, cerca de 70 mil corresponden al pan con chicharrón, que se ha convertido en el producto más solicitado de la marca.

Según Llempén, el potencial de crecimiento de esta preparación es amplio debido a su versatilidad y adaptación a los nuevos hábitos de consumo urbano.

“El pan con chicharrón tiene todo para convertirse en una categoría de consumo masivo. Es rápido, potente en sabor y conecta muy bien con el estilo de vida actual”, señaló.

Grupo Ceviche impulsa la expansión de la gastronomía peruana

Detrás de Cholito Lindo se encuentra Grupo Ceviche, conglomerado gastronómico fundado en Barcelona por el empresario peruano Gary Llempén.

La compañía opera actualmente cerca de una veintena de locales entre Madrid y Barcelona, desarrollando conceptos vinculados a diferentes expresiones de la cocina peruana, entre ellas pollerías, cocina nikkei, chifa y sangucherías.

La empresa proyecta continuar su expansión en ciudades como Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza y Bilbao.

La gastronomía peruana gana espacio más allá del ceviche

El reconocimiento obtenido por Cholito Lindo refleja una tendencia creciente en Europa: la diversificación de la oferta gastronómica peruana.

Si bien platos como el ceviche han liderado históricamente la difusión internacional de la cocina nacional, productos cotidianos como el pan con chicharrón comienzan a ganar protagonismo entre los consumidores extranjeros.

Este avance permite ampliar el alcance de la gastronomía peruana y acercar nuevas expresiones culinarias a mercados internacionales.