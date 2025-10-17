El talento panadero peruano llega a los escenarios más importantes del mundo. Un grupo de maestros panaderos, reunidos bajo el nombre Perú Bakery Team, representará al país en dos competencias de alto nivel: el 10ème Mondial du Pain (Mundial del Pan) y el Panettone World Championship (Campeonato Mundial del Panetón).

El primer torneo, organizado por Les Ambassadeurs du Pain, se desarrollará en Francia del 19 al 23 de octubre, reuniendo a los mejores exponentes de la panificación mundial. En tanto, el campeonato dedicado al panetón se celebra hasta el 18 de octubre en Italia, bajo la supervisión de la Accademia Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano.

Esta participación coincide con la celebración del Día Mundial del Pan, que se conmemora cada 16 de octubre, y marca un nuevo hito para la panadería peruana.

Representando al Perú con técnica y pasión

Para definir al representante peruano en el Mundial del Pan, se convocó a un embajador francés, el maestro Alexandre Boyer, quien encabezó el jurado internacional encargado de evaluar a los candidatos.Tras un riguroso proceso, fue seleccionado el maestro Jordan Muñoz como representante oficial del Perú, por su dominio técnico, creatividad y disciplina.

“Competir en Francia es una oportunidad para mostrar al mundo que el pan peruano tiene identidad, innovación y excelencia. Este esfuerzo busca inspirar a más jóvenes a soñar con alcanzar escenarios internacionales”, destacó el coach Luis La Rosa.

En el Campeonato Mundial del Panetón, el equipo peruano está integrado por Marin Astocondor (capitán), Luis La Rosa, Piero Linares y Jorge Morales Fhon como Team Manager, quien se encarga de coordinar las gestiones con los organizadores internacionales.

Pan y panetón hechos con sello peruano

El Panettone World Championship es la única competencia del mundo donde los participantes elaboran sus productos en vivo y desde cero, frente a un jurado y al público. Cada equipo debe demostrar precisión, destreza y maestría artesanal, lo que convierte el certamen en una verdadera prueba de excelencia.

La participación del Perú Bakery Team ha sido posible gracias al apoyo de Grupo Nova, empresa peruana líder en maquinaria de panadería y pastelería con más de 45 años de experiencia. El equipo se entrenó en sus instalaciones y utilizó equipos desarrollados en el país, combinando talento humano y tecnología nacional.

El propósito es claro: dejar en alto el nombre del Perú en las competencias más exigentes y prestigiosas del mundo panadero.