La productora FILO, reconocida por sus ferias gastronómicas, anunció el regreso de Parriland, un festival dedicado al arte de la parrilla que se realizará el sábado 29 de noviembre en el Parque Caballero de los Mares (Magdalena del Mar).

“Queremos que el público viva el espíritu del asador: compartir, disfrutar y experimentar la pasión por el fuego. Este festival es para todos los que disfrutan de una buena carne, de reír, jugar y vivir un día completo de experiencias alrededor de la parrilla”, comentó Nachi Benza, fundador de FILO.

Los reyes del fuego: parrilleros y cortes premium

El evento reunirá a reconocidos exponentes de la cocina al carbón, entre ellos El Charrúa, Costumbres Argentinas, La Tranquera, Teresita, Gour Meat, Come Vaca y El Jefe, quienes presentarán una carta con cortes y preparaciones para todos los gustos.

Entre las propuestas más esperadas figuran el bife de chorizo argentino, el tomahawk, la entraña gruesa con papa provenzal, la molleja de res con chimichurri y los infaltables choripán argentino y piqueo Tranquera.

Música en vivo y actividades para toda la familia

El ambiente estará acompañado por un cartel musical que incluirá a Grupo Río, Tomás Suárez-Vértiz, Difonía, Laguna Pai y DJ Richie Rey, con ritmos de rock, reggae y música electrónica para cerrar la jornada.

Además, habrá clases parrilleras en vivo con expertos como Santiago Rey de Costumbres Argentinas, El Charrúa y Renzo Miñan.

Así como juegos mecánicos, concursos y actividades familiares. Uno de los atractivos será el concurso de bandas emergentes, cuyos finalistas participarán en el próximo FILO Summer Fest.

Entradas y detalles

Las entradas para Parriland están disponibles en Joinnus con un precio general de S/40. El festival abrirá sus puertas desde el mediodía hasta las 11 p.m., con zonas de descanso, áreas familiares y espacios gastronómicos pensados para todos los públicos.

Datos clave

Preguntas frecuentes

¿Cuándo y dónde será Parriland 2025?

El sábado 29 de noviembre en el Parque Caballero de los Mares, Magdalena del Mar.

¿Quién organiza el evento?

La productora gastronómica FILO.

¿Qué actividades habrá?

Parrillas en vivo, clases con expertos, música, juegos y concursos.

¿Qué artistas participarán?

Grupo Río, Tomás Suárez-Vértiz, Difonía, Laguna Pai y DJ Richie Rey.

¿Dónde se consiguen las entradas?

En la plataforma Joinnus, a S/40.