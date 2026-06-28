Del 8 al 11 de julio, el Perú Bakery National Selection reunirá a más de 50 finalistas provenientes de cinco regiones del país, quienes competirán por integrar las selecciones nacionales que representarán al Perú en campeonatos internacionales de panadería y pastelería en Francia e Italia.

El evento se desarrollará en el marco de Gastromaq 2026, feria especializada que tendrá como sede el Complejo Ferial Villa, en Chorrillos.

Davide Malizia encabezará el jurado

Uno de los principales atractivos del certamen será la participación del maestro pastelero italiano Davide Malizia, seis veces campeón mundial de pastelería, quien llegará por primera vez al Perú para presidir el jurado.

Según la organización, la evaluación seguirá estándares internacionales similares a los utilizados en competencias europeas, con el objetivo de seleccionar a los profesionales que representarán al país en futuros certámenes.

Seis competencias en un solo evento

Durante el Perú Bakery National Selection se desarrollarán seis campeonatos especializados:

Perú Bakery Championship 2026 , clasificatorio para el Mondial du Pain , en Francia.

, clasificatorio para el , en Francia. Concurso Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca , organizado en alianza con The Pastry Lab de España.

, organizado en alianza con The Pastry Lab de España. Perú Panettone Championship 2026 , orientado a seleccionar representantes para competencias internacionales de panettone artesanal.

, orientado a seleccionar representantes para competencias internacionales de panettone artesanal. Perú Pastry Championship 2026 , que reunirá pruebas de pastelería, chocolatería y heladería.

, que reunirá pruebas de pastelería, chocolatería y heladería. Campeonato Nacional de Cake Design y Pastillaje 2026 .

. Campeonato Nacional de Tiramisú 2026, centrado en la preparación técnica de este postre italiano.

Gastromaq espera recibir a 25 mil visitantes

Las competencias se desarrollarán dentro de Gastromaq 2026, feria que, según los organizadores, proyecta recibir alrededor de 25.000 visitantes, entre empresarios, estudiantes, emprendedores, fabricantes y profesionales vinculados a la industria alimentaria.

El programa también contempla clases magistrales, demostraciones técnicas, exhibiciones de maquinaria, espacios de innovación tecnológica y actividades de networking.

Impulso a la profesionalización del sector

El fundador del Perú Bakery Team, Jorge Morales, destacó que la presencia de Davide Malizia representa un reconocimiento al crecimiento del sector panadero y pastelero peruano.

“Durante muchos años admiramos a los grandes referentes europeos. Hoy uno de ellos viene al Perú para evaluar a nuestros profesionales. Nuestro objetivo ya no es solo participar; es construir selecciones nacionales capaces de competir frente a las mejores del mundo”, señaló.

El Perú Bakery National Selection es organizado por el Perú Bakery Team (PBT) y cuenta con el respaldo de diversas empresas vinculadas a la industria alimentaria.