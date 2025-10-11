El talento y la creatividad peruana brillaron en el mundo del café. Diego Huillca Santa Cruz y Walter Jesús Vela fueron coronados como los nuevos campeones nacionales de café, tras imponerse en los campeonatos de Latte Art y Coffee in Good Spirits, respectivamente, organizados por Central Café y Cacao del Perú durante la Feria Expo Agraria 2025.

Ambos eventos, impulsados por la unidad Campeonatos Café Perú, contaron con el respaldo del Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri) y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), reafirmando el crecimiento y la profesionalización del sector cafetero nacional.

Walter Jesús Vela: el café se mezcla con los cócteles

En la primera edición del Campeonato Nacional de Coffee in Good Spirits, que une el arte del barismo con la coctelería, el ganador fue Walter Jesús Vela, de 47 años, representante de William Flores Café. Su propuesta fue un homenaje a Junín y a las madres peruanas con dos bebidas originales:

“Mamá Chole” , elaborada con frutas tarmeñas como guayaba y tuna roja combinadas con espresso.

, elaborada con frutas tarmeñas como guayaba y tuna roja combinadas con espresso. “Kinky Llita”, una versión moderna del tradicional “calentito” tarmeño, con muña, manzanilla, linaza, hierba luisa, canela, clavo y café filtrado en cafetera Mupeco.

“Esto es una bendición. Quiero demostrar que el Perú también puede brillar en la coctelería, así como ya lo hace con su gastronomía”, expresó emocionado.Walter representará al país en el World Coffee in Good Spirits Championship, que se celebrará en Bruselas, Bélgica, en junio de 2026.

El segundo lugar fue para Aaron Macavilca (Calavericko Eventos) y el tercero para Juan Pablo Muñoz (Magic Moon Coffee).

Diego Huillca: el arte en una taza

En la segunda edición del Campeonato Nacional de Latte Art, el cusqueño Diego Huillca Santa Cruz, barista y socio fundador de Three Monkeys Coffee, se consagró campeón nacional tras quedar subcampeón en 2014.Su presentación estuvo inspirada en las tres regiones naturales del Perú:

Una tortuga marina representando la costa.

representando la costa. Una llama por la sierra.

por la sierra. Y un gallito de las rocas por la selva.

“Este triunfo es un compromiso. Seré un embajador del café peruano con orgullo”, señaló Huillca, quien representará al país en el World Latte Art Championship, en San Diego, California, en abril de 2026.

El segundo puesto fue para Jesús Gamarra (William Flores Café) y el tercero para Daniel García (Kaldis Coffee).

Próxima cita: FICAFE 2025 en Chachapoyas

Los torneos continuarán del 6 al 9 de noviembre en la Feria Internacional de Cafés Especiales (FICAFE 2025), en Chachapoyas, Amazonas, donde se realizarán tres nuevas competencias:

II Campeonato Nacional de Filtrados.

VIII Campeonato Nacional de Catadores.

XII Campeonato Nacional de Baristas.

Estos eventos no solo reconocen el talento de los baristas, sino que fortalecen la cadena productiva del café peruano, impulsando la innovación, la capacitación técnica y la competitividad en los mercados internacionales.