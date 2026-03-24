El Perú Bakery Team fue distinguido con el premio a “Mejor País Revelación” en el 54° Concurso Internacional de Jóvenes Panaderos, organizado por la Unión Internacional de Panadería y Pastelería (UIBC) en Taiwán.

El reconocimiento se otorgó tras la destacada participación del equipo peruano frente a delegaciones internacionales de alto nivel, consolidando la presencia del país en la escena global de la panadería.

Delegación peruana destacó en competencia internacional

La delegación peruana estuvo conformada por el coach Marín Astocondor y las jóvenes panaderas Cris Falconi y Camila Fernández, bajo el liderazgo de Jorge Morales y Alina San Román.

Las representantes se prepararon en Nova Escuela, donde desarrollaron habilidades técnicas y creativas necesarias para competir en un escenario de exigencia internacional.

Marín Astocondor destacó la importancia del reconocimiento obtenido.

“Este reconocimiento posiciona al Perú como un país emergente en la panadería internacional y proyecta el talento joven peruano al mundo”, señaló Astocondor, quien también ostenta el título de Primer Embajador del Pan otorgado por la organización Les Ambassadeurs du Pain, en Francia.

Un reconocimiento a la proyección y crecimiento del equipo

El título de Campeón del certamen fue otorgado al Team Taiwán, anfitrión del evento, que obtuvo el primer lugar en la competencia.

En tanto, el premio a “Mejor País Revelación” reconoce a la delegación con mayor proyección y crecimiento durante el certamen.

Este logro representa un avance en la proyección internacional del talento peruano y refuerza la presencia del país en competencias vinculadas a la gastronomía y panadería especializada.