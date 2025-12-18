El Gobierno Peruano anunció oficialmente el reconocimiento de la categoría “Whiskey Andino”, una denominación que distingue a los destilados elaborados en zonas de gran altitud, utilizando granos andinos y bajo condiciones climáticas propias de la cordillera.

Este hito es resultado de varios años de investigación, innovación y sustento técnico, proceso que fue impulsado por la Destilería Don Michael, creadora de Black Whiskey, uno de los exponentes pioneros de este estilo.

Un proceso iniciado en 2022

Según se informó, el reconocimiento se consolidó tras un trabajo iniciado en 2022, cuando la destilería presentó la propuesta técnica y conceptual del Whiskey Andino como una categoría diferenciada dentro del universo de los destilados.

La iniciativa buscó poner en valor factores propios de los Andes, como la altitud, el clima de montaña y el uso de insumos locales, elementos que influyen directamente en el perfil de sabor y calidad del producto final.

Características que definen al Whiskey Andino

El Whiskey Andino se caracteriza por:

Elaboración en zonas de gran altitud

Uso de granos andinos

Maduración influenciada por el clima de montaña

Un perfil sensorial distintivo asociado al entorno andino

Estos factores han permitido diferenciarlo como una propuesta con identidad propia dentro del mercado de destilados.

Proyección internacional del destilado peruano

Con este reconocimiento, el Whiskey Andino se incorpora al panorama global de estilos de whiskey, junto a categorías consolidadas como el whiskey escocés, irlandés y japonés, ampliando la visibilidad del Perú como productor de destilados de alta gama.

A partir de ahora, bares, restaurantes y hoteles internacionales podrán incluir el Whiskey Andino en sus cartas, ofreciendo a consumidores y aficionados una nueva expresión emergente dentro de esta bebida.

Black Whiskey, pionero del estilo andino

Dentro de esta categoría, Black Whiskey, producido por la Destilería Don Michael, es señalado como el whiskey andino pionero, que ha logrado posicionarse en circuitos especializados y captar la atención de la crítica internacional, consolidando la propuesta peruana en el mercado global.