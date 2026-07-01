El restaurante Pescados Capitales presentó “Entre Copas & Pecados”, un nuevo ciclo de cenas maridaje que busca trasladar a la mesa el concepto que ha caracterizado a la marca desde sus inicios: los siete pecados capitales.

La primera edición, denominada “Lujuria”, se realizó el pasado 27 de junio y reunió a los asistentes en una experiencia gastronómica de cinco tiempos, donde cada plato fue acompañado por un vino seleccionado para resaltar sus sabores, aromas y texturas.

Un menú inspirado en el placer gastronómico

Uno de los protagonistas de la velada fue el plato “Lujuria”, elaborado con paiche, curado en costra de plátano deshidratado sobre majado de pituca, acompañado de chalaca de cocona, mousse de plátano y otros insumos de la cocina peruana.

El jefe de cocina de Pescados Capitales, Luis Enrique Negreiros, explicó que la propuesta buscó reinterpretar un insumo amazónico desde una mirada contemporánea.

“Quisimos que ‘Lujuria’ representara la esencia de esta experiencia. Partimos de un ingrediente noble como el paiche, pero lo trabajamos desde una nueva perspectiva para ofrecer una propuesta intensa, sorprendente y coherente con la identidad de nuestra cocina”, señaló.

Maridaje, música y puesta en escena

La experiencia contó con un maridaje diseñado por el sommelier invitado José Luis Alva, quien seleccionó vinos para acompañar cada uno de los cinco tiempos del menú.

La propuesta también incorporó una ambientación especial con iluminación tenue, aromas inspirados en el mar, una selección musical de tango contemporáneo, soul y jazz, además de una presentación de tango en vivo.

Una experiencia que recorrerá los siete pecados capitales

El CEO del Grupo Civitano, Stefano Susffalich, señaló que este nuevo formato busca convertir el universo conceptual del restaurante en una experiencia inmersiva.

“Los pecados capitales han sido parte de la esencia de Pescados Capitales desde sus inicios. Con ‘Entre Copas & Pecados’ buscamos transformar ese universo en una experiencia donde la gastronomía, el vino y la puesta en escena creen momentos memorables”, indicó.

El ciclo continuará durante los próximos meses con nuevas cenas dedicadas a cada uno de los siete pecados capitales. Las fechas y detalles serán anunciados a través de las redes sociales del restaurante.

Nominado a los Premios Somos 2026

Esta nueva propuesta coincide con la reciente nominación de Pescados Capitales a los Premios Somos 2026 en la categoría Mejor Restaurante de Pescados y Mariscos, reconocimiento que destaca sus 23 años de trayectoria y su apuesta por la innovación dentro de la gastronomía marina peruana.