El restaurante Pescados Capitales, referente de la cocina marina peruana por más de dos décadas, presentó su nueva carta con 18 platos inéditos, dando inicio a una etapa más contemporánea sin dejar de lado su identidad irreverente y marinera.

La propuesta busca reinterpretar los pecados capitales como virtudes de sabor, combinando técnicas actuales, mayor intención en cada preparación y un enfoque que celebra la diversidad del mar peruano.

Visión culinaria detrás de la nueva carta

Elba Velarde, chef ejecutiva del Grupo Civitano, explicó que el concepto parte del respeto al producto y de una narrativa detrás de cada plato.

“Nuestra cocina parte del respeto absoluto por el producto y de darle intención a cada preparación. En esta carta reinterpretamos los pecados capitales como virtudes de sabor, con influencias orientales que realzan el plato”, señaló.

Entre las novedades destacan la Humita con salsa de mariscos, la Causa de pulpa de cangrejo, el Cebiche Tentación y el Cebiche Nikkei, creaciones que combinan tradición, indulgencia y modernidad.

La sección de postres también se renueva, con una degustación de helados artesanales peruanos desarrollada exclusivamente para la marca.

Cocina contemporánea sin perder esencia

Por su parte, Stefano Susffalich, CEO del Grupo Civitano, destacó que la marca consolida una propuesta más integral y visualmente atractiva.

“Esta nueva carta es un paso hacia una cocina más contemporánea que sigue honrando nuestra esencia marina. Queremos ofrecer platos innovadores y sorprendentes, sin dejar de lado los clásicos”, afirmó.

La renovación llega tras siete años y apuesta por nuevas texturas, presentaciones más visuales e ingredientes que exaltan la riqueza marina del país. Además, refuerza la identidad del restaurante a sus 23 años de trayectoria, incluyendo una barra renovada y una propuesta gastronómica más sofisticada.

Disponibilidad en sus locales

La nueva carta de Pescados Capitales ya está disponible en sus locales de Miraflores y Chacarilla.