Con la primavera a la vuelta de la esquina, nada mejor que un cóctel ligero y festivo para compartir con amigos y familiares. En esta ocasión, el Pisco Pozo Santo, producido en el tradicional valle de Lunahuaná, propone el Pozo Santo Punch, una bebida que resalta la versatilidad del pisco peruano y sorprende por su equilibrio entre aroma, frescura y sabor tropical.

Receta del Pozo Santo Punch en 4 pasos:

Prepara los ingredientes: Coloca en una coctelera con hielo 2 oz de Pisco Pozo Santo Acholado, 1.5 oz de jugo de piña natural y 0.5 oz de jarabe de goma Viña Santa. Agita: Mezcla enérgicamente hasta que la preparación esté bien fría y homogénea. Sirve: Vierte en un vaso alto con hielo y añade 2 oz de agua con gas. Disfruta: Decora con una rodaja de limón y comparte este refrescante cóctel con tus seres queridos.

Con esta receta, el Pozo Santo Punch se convierte en la bebida ideal para elevar el brindis en reuniones, celebraciones y reencuentros. Cada sorbo refleja la tradición y calidad del pisco peruano, además de la pasión vitivinícola de Lunahuaná.

Deja que el espíritu de la primavera se sienta en tu copa y brinda por la amistad, los momentos especiales y el sabor auténtico del Perú.