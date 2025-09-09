¡Atención winelovers! Tras el éxito de sus ediciones en Argentina, Chile, Brasil y Lima en 2024, regresa Premium Tasting Lima 2025, el encuentro eno-gastronómico más importante de la región. Este viernes 17 de octubre, desde las 6:30 p. m., el Country Club Lima Hotel será escenario de una experiencia única: la cata a ciegas de 27 etiquetas de alta gama de 6 países, acompañada de 15 propuestas gastronómicas exclusivas.

Una experiencia de altura

El evento será conducido por Aldo Graziani (sommelier argentino), Flor Rey (head sommelier de Maido) y Joseph Ruiz Costa (sommelier peruano). Cada vino será presentado por sus propios winemakers, quienes compartirán las historias detrás de sus etiquetas.

Los asistentes no solo disfrutarán de un recorrido sensorial guiado, sino que también se llevarán a casa un set de 6 copas de cristal Stölzle, incluidas en el valor de la entrada.

Gastronomía al nivel del vino

El maridaje estará a cargo de Danny Rojas, chef corporativo del Grupo Hotelero, quien ha diseñado un menú para realzar las cualidades de cada vino. “Este año la gastronomía peruana será el complemento perfecto de la diversidad de etiquetas que se presentan”, adelantó el chef.

Viñas participantes

La edición 2025 reunirá a 27 viñas de 6 países:

Argentina (13): Catena Zapata, Norton, Antigal, Argento, Doña Paula, El Relator, Enemigo Wines, Finca La Celia, Finca Rotondo, Huentala Wines, Jardín Oculto, Martino Wines, Otronia.

Catena Zapata, Norton, Antigal, Argento, Doña Paula, El Relator, Enemigo Wines, Finca La Celia, Finca Rotondo, Huentala Wines, Jardín Oculto, Martino Wines, Otronia. Chile (2): Casa Marín, Clos de Luz.

Casa Marín, Clos de Luz. Brasil (3): Estrelas Do Brasil, Casa Almeida Barreto, Bocado Vinhos.

Estrelas Do Brasil, Casa Almeida Barreto, Bocado Vinhos. Perú (4): Tacama, Tabernero, Bodega Murga, Tutu Wines.

Tacama, Tabernero, Bodega Murga, Tutu Wines. Uruguay (2): Bouza, Pablo Fallabrino.

Bouza, Pablo Fallabrino. España (2): Bodegas Baigorri, Bodegas Granbazán.

Bodegas Baigorri, Bodegas Granbazán. Bolivia (1): Viña Jardín Oculto.

Entradas

La venta está disponible en Joinnus con preventa de S/ 600 hasta el 30 de septiembre y precio regular de S/ 700. Solo hay 250 cupos disponibles.

👉 Más información y enlaces oficiales: