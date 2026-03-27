El chef peruano Rafael Piqueras, embajador gastronómico de Electrolux, presentó una propuesta culinaria que explora el lado dulce del queso mediante la preparación de una tarta acompañada de salsa de fresas al vino tinto.

El especialista destacó la versatilidad del queso, un alimento con más de 7000 años de historia, que actualmente mantiene un rol clave en la gastronomía mundial y nacional.

En el Perú, según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), la producción de queso genera empleo para más de 380 mil familias, permitiendo el desarrollo de más de 50 variedades de este producto en el país.

“El queso no solo es protagonista de platos salados como en nuestra exquisita papa a la huancaína, sino que también puede serlo en postres de texturas suaves con frutas y miel. Este alimento, además de ser rico en proteínas y calcio, también es muy versátil”, señaló Piqueras.

Ingredientes para la tarta de queso

Para preparar esta receta se requieren los siguientes insumos:

Para la tarta:

2 paquetes de queso crema (400 g)

2 cucharaditas de esencia de vainilla

120 g de azúcar

3 huevos

10 g de maicena

200 ml de crema de leche

Para la salsa de fresas:

10 fresas cortadas en cuatro

1 cucharadita de mantequilla

1 cucharada de azúcar

1/2 copa de vino tinto

Preparación paso a paso

Preparación de la masa: Colocar en una licuadora el queso crema, azúcar, esencia de vainilla, huevos, maicena y crema de leche. Licuar hasta obtener una mezcla uniforme. Cocción: Verter la mezcla en un molde previamente preparado. Precalentar el horno a 180 °C e introducir el molde durante 30 minutos. Elaboración de la salsa: En una sartén, derretir mantequilla y dorar las fresas. Añadir azúcar y saltear. Incorporar el vino tinto y cocinar hasta que el alcohol se evapore y la mezcla adquiera textura de salsa. Emplatado: Dejar enfriar la tarta y reposar durante dos horas. Espolvorear azúcar impalpable y añadir la salsa de fresas al vino tinto antes de servir.

Dato clave: Se recomienda precalentar el horno antes de la cocción y dejar reposar la tarta una vez finalizada para lograr mejor textura.

El queso como ingrediente versátil en la cocina

El chef resaltó que el queso continúa evolucionando dentro de la gastronomía moderna, pasando de ser un ingrediente tradicional en platos salados a convertirse en protagonista de propuestas dulces.

Preparaciones como esta tarta evidencian el potencial del queso en la repostería, donde se combina con frutas y vinos para crear sabores equilibrados y nuevas experiencias culinarias.