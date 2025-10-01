En medio de la tendencia global por los sabores orientales, el ramen se ha convertido en un infaltable de las cocinas caseras. Esta receta de ramen de pollo y hongos portobello combina técnica, sabor y practicidad en un solo tazón. A continuación, Essen explica el paso a paso para prepararlo en casa con ingredientes fáciles de conseguir.

Ingredientes principales:

2 pechugas de pollo

200 g de hongos portobello

2 dientes de ajo

Cebolla de verdeo (cantidad necesaria)

1 cda. de miel

Salsa de soja (a gusto)

Aceite de oliva (a gusto)

Para el caldo:

200 g de carcasa o huesos de pollo

1 zanahoria

1 cebolla

1 puerro

2 litros de agua

Salsa de soja (a gusto)

20 g de jengibre fresco

250 g de fideos para ramen cocidos

2 huevos cocidos

Cebolla de verdeo para decorar

Preparación paso a paso:

Caldo base: En una olla, hervir los huesos de pollo junto a la zanahoria, cebolla, puerro, jengibre y un chorrito de salsa de soja. Cocinar a fuego medio por 30 minutos. Filtrar y reservar el caldo. Pollo saborizado: Mezclar miel, salsa de soja, ajo picado y jengibre rallado. Con esa mezcla, sellar las pechugas en sartén caliente con aceite de oliva hasta dorar. Luego, cortar en láminas. Hongos salteados: En otra sartén, saltear los hongos portobello en aceite de oliva hasta que estén dorados y tiernos. Reservar. Montaje final: En un bol amplio, colocar los fideos ramen cocidos. Añadir el caldo caliente, los hongos salteados, el pollo en láminas, medio huevo cocido y cebolla de verdeo picada como topping.

Este ramen no solo reconforta el cuerpo, también ofrece un perfil de sabores equilibrado entre lo dulce, lo salado y lo umami, perfecto para noches frescas o almuerzos especiales.