Las fiestas de fin de año suelen venir acompañadas de agendas apretadas, reuniones familiares y múltiples compromisos. Sin embargo, eso no implica renunciar al sabor de lo hecho en casa. Pensando en quienes buscan una opción práctica y deliciosa, Essen comparte una receta ideal para Navidad: cookies de Nutella y chips de chocolate, perfectas para sorprender sin invertir demasiado tiempo.
La propuesta combina ingredientes clásicos, un relleno cremoso de avellanas y un procedimiento sencillo, adaptado al ritmo acelerado de las celebraciones navideñas.
Receta: Cookies de Nutella y chips de chocolate
- Tiempo total: 1 hora 20 minutos (incluye reposo en frío)
- Dificultad: Fácil
- Rinde: 10 unidades
- Producto: Flip 2.1
- Función: Horno de masas
Ingredientes
- 115 g de manteca pomada
- 140 g de azúcar común
- 50 g de azúcar rubia
- 1 huevo
- 10 g de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 245 g de harina 0000
- 100 g de chips de chocolate
Relleno
- 120 g de pasta de avellanas (tipo Nutella)
Preparación paso a paso
- Batir la manteca pomada junto con el azúcar común, el azúcar rubia, la sal y la vainilla hasta integrar bien.
- Incorporar el huevo y continuar batiendo.
- Añadir la harina junto con el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio. Mezclar hasta obtener una masa homogénea.
- Agregar los chips de chocolate y mezclar hasta distribuirlos de manera uniforme.
- Tapar la masa y llevar al frío para que repose.
Para el relleno:
6. Con ayuda de dos cucharas, formar pequeños copitos de la pasta de avellanas.
7. Llevarlos al freezer hasta que estén bien firmes.
Armado:
8. Con la masa fría, formar bolitas de aproximadamente 70 g.
9. Ahuecar cada bolita, colocar en el centro un copito congelado de pasta de avellanas y cerrar formando un bollito.
Cocción:
10. Precalentar la Flip en fuego corona.
11. Colocar hasta 4 cookies por tanda y cocinar hasta que la base esté dorada y las cookies hayan crecido y expandido.
Un clásico navideño que ahorra tiempo
Estas cookies son ideales para compartir en la mesa navideña, regalar como detalle casero o disfrutar durante las tardes de verano. Una receta simple, rendidora y con sabor intenso, pensada para disfrutar más tiempo en familia y menos en la cocina.