Aprende a preparar cookies de Nutella y chips de chocolate en poco tiempo, una receta fácil y casera ideal para la Navidad y Año Nuevo.

Las fiestas de fin de año suelen venir acompañadas de agendas apretadas, reuniones familiares y múltiples compromisos. Sin embargo, eso no implica renunciar al sabor de lo hecho en casa. Pensando en quienes buscan una opción práctica y deliciosa, Essen comparte una receta ideal para Navidad: cookies de Nutella y chips de chocolate, perfectas para sorprender sin invertir demasiado tiempo.

La propuesta combina ingredientes clásicos, un relleno cremoso de avellanas y un procedimiento sencillo, adaptado al ritmo acelerado de las celebraciones navideñas.

Receta: Cookies de Nutella y chips de chocolate

  • Tiempo total: 1 hora 20 minutos (incluye reposo en frío)
  • Dificultad: Fácil
  • Rinde: 10 unidades
  • Producto: Flip 2.1
  • Función: Horno de masas

Ingredientes

  • 115 g de manteca pomada
  • 140 g de azúcar común
  • 50 g de azúcar rubia
  • 1 huevo
  • 10 g de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 245 g de harina 0000
  • 100 g de chips de chocolate

Relleno

  • 120 g de pasta de avellanas (tipo Nutella)

Preparación paso a paso

  1. Batir la manteca pomada junto con el azúcar común, el azúcar rubia, la sal y la vainilla hasta integrar bien.
  2. Incorporar el huevo y continuar batiendo.
  3. Añadir la harina junto con el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio. Mezclar hasta obtener una masa homogénea.
  4. Agregar los chips de chocolate y mezclar hasta distribuirlos de manera uniforme.
  5. Tapar la masa y llevar al frío para que repose.

Para el relleno:

6. Con ayuda de dos cucharas, formar pequeños copitos de la pasta de avellanas.

7. Llevarlos al freezer hasta que estén bien firmes.

Armado:

8. Con la masa fría, formar bolitas de aproximadamente 70 g.

9. Ahuecar cada bolita, colocar en el centro un copito congelado de pasta de avellanas y cerrar formando un bollito.

Cocción:

10. Precalentar la Flip en fuego corona.

11. Colocar hasta 4 cookies por tanda y cocinar hasta que la base esté dorada y las cookies hayan crecido y expandido.

Un clásico navideño que ahorra tiempo

Estas cookies son ideales para compartir en la mesa navideña, regalar como detalle casero o disfrutar durante las tardes de verano. Una receta simple, rendidora y con sabor intenso, pensada para disfrutar más tiempo en familia y menos en la cocina.

