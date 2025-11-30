Continúan llegando recetas fáciles para preparar en casa y esta vez se presenta una opción ideal para los amantes de la repostería: galletas caseras listas en solo 30 minutos, utilizando pocos ingredientes y un método práctico.

Esta propuesta está pensada para quienes buscan un acompañamiento dulce para el café o el té, sin invertir demasiado tiempo en la cocina. LG continúa con su serie de recetas fáciles de preparar en casa.

Ingredientes básicos y preparación sencilla

La receta requiere mantequilla, azúcar, huevo, esencia de vainilla, harina de trigo, polvo de hornear, sal y, de forma opcional, chispas de chocolate.

El proceso inicia batiendo la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa. Luego se añade el huevo y la vainilla. En otro recipiente se combinan los ingredientes secos, que posteriormente se incorporan de manera gradual hasta formar una masa homogénea.

Cocción uniforme y lista en minutos

Para hornear, se recomienda precalentar el horno a 180 °C, formar pequeñas porciones de masa y colocarlas sobre una bandeja con espacio entre cada una. Precalentar el horno a 180ºC y activar la función de convección de horno en tu cocina LG Instaview para asegurar una cocción uniforme, y hornea durante 20 a 30 minutos

Si se cuenta con electrodomésticos con tecnología que permite visualizar el interior sin abrir la puerta -como los hornos que activan iluminación con un toque en el panel de vidrio- es posible monitorear el horneado sin perder calor interno.

Una vez listas, las galletas deben reposar sobre una rejilla para permitir un enfriado parejo.

Las instrucciones completas están disponibles en YouTube, y quienes deseen más recetas y novedades pueden seguir las plataformas digitales donde se comparte este contenido culinario.

