Hoy en día es difícil que alguien no haya escuchado en algún momento de La Espátula Verde, el blog de Karen Lema, mamá y cocinera que desde hace varios años deleita con sus recetas sencillas y de sabor casero; y también enseña y anima a cocinar a muchos.

Comenzó vendiendo postres, pero sus ganas de enseñar la llevaron a crear su blog que hoy tiene cientos de seguidores y que muchos consultan cuando buscan una receta sabrosa y saludable. Fue en el verano del 2015 que le dijo a su familia que quería compartir sus preparaciones y experiencias en la cocina. En aquel entonces sus hijos eran chicos, y eran difíciles para comer.

Como muchas madres, se inventaba mil formas para que coman rico y variado. Era el boom de los blogs de cocina en USA, Europa y muchos países de la región y ella siempre se preguntaba por qué en Perú, siendo un país tan famoso por su gastronomía no existían blogs de cocina. El nombre nace de ¨”la espátula” porque es un utensilio de cocina que te sirve para todo, dulces y salados, y “verde” porque en ese momento yo me encontraba en una etapa súper verde, full brócoli, espinaca, extractos verdes, batidos verdes, por nombrar algunos preparados verdes, algunas personas pensaban que hasta me había vuelto vegetariana.¨, cuenta Karen emocionada.

Hoy lanza su segundo libro de recetas junto a Tottus Perú. “Pasar del blog a un libro impreso fue una experiencia súper bonita, poner por fin mis recetas en papel, esas recetas por las que las personas me conocieron y empezaron a seguir fue un sueño hecho realidad. Encima fue un súper éxito en ventas y ha sido reimpreso cuatro veces, no podía pedir más”. Han pasado tres años y llega este segundo libro, muy pedido por sus seguidoras de redes sociales.

El nombre es ¨Recetas para toda la semana¨ y tiene muchas ideas para el menú semanal. Cada capítulo del libro es un día de la semana: lunes de menestras, martes vegetariano, miércoles de carnes, jueves de pastas y viernes de congelados. ¨Ha tenido una acogida increíble, he recibido muchos cumplidos, es uno de mis libros de cocina favoritos por sus recetas prácticas y creativas y por sus hermosas fotos logradas por un súper equipo de trabajo: Jimena Agois, quien escribe (fotografía), Patricia Rivero y Carlos Vergaray (Food Styling).

Para Karen, atravesar las pantallas de los celulares y trascender las redes sociales con sus libros de recetas es algo mágico. ¨Los libros de cocina cautivan e inspiran, tienen el poder de darte la posibilidad de crear algo con tus manos para ti, tu familia o tus amigos. También puedo llegar a personas que no me conocen por las redes ni por el blog. Con “Recetas para toda la semana” puedo enseñar a cocinar a muchas más personas que no necesariamente consumen las redes sociales¨.

Pero eso no es todo, el año empezó con la noticia de estar nominada a los premios luces, como mejor contenido digital gastronómico junto con otros grandes creadores de contenido y cocineros talentosos a quienes sigue y admira. Y junto a su productora editorial, Gisella Pedraza, ya están trabajando en el próximo libro. Una noticia que a sus seguidores les dará muchísima alegría. Pueden adquirir ambas publicaciones en tiendas Tottus.

Hoy lanza su segundo libro de recetas junto a Tottus Perú