El chef peruano Roberto Boyle recibió la licencia Marca Perú, distinción otorgada por PromPerú a personas y organizaciones que contribuyen a fortalecer la imagen del país a nivel nacional e internacional.

La incorporación al programa de licenciatarios coincide con una etapa significativa para Boyle, quien este año celebra el 12° aniversario de GourMeat, proyecto gastronómico que ha consolidado su presencia dentro del sector culinario peruano.

GourMeat obtiene certificación internacional

Además de la licencia Marca Perú, GourMeat recibió recientemente una nueva distinción al convertirse en establecimiento licenciado de Certified Angus Beef.

La certificación reconoce a restaurantes que cumplen estrictos estándares relacionados con la calidad del producto, el manejo de la carne y la experiencia ofrecida al cliente.

Este reconocimiento posiciona al restaurante dentro de una red internacional de establecimientos especializados en carnes premium y refuerza su apuesta por la excelencia gastronómica.

Compromiso con la difusión de la cocina peruana

Para Roberto Boyle, la obtención de la licencia Marca Perú representa un reconocimiento, pero también una responsabilidad vinculada a la promoción de la identidad gastronómica nacional.

“Una gran responsabilidad llevar la Marca Perú por el mundo. Agradezco a PromPerú por esta designación. Seguiré trabajando fuerte, tratando de difundir desde mi cocina y los fuegos los sabores del Perú a cada lugar donde voy”, señaló el chef.

A lo largo de su carrera, Boyle ha impulsado una propuesta culinaria basada en la calidad de los productos, la técnica gastronómica y la valorización de los ingredientes peruanos.

Proyección internacional

La designación llega en un momento de expansión profesional para el chef peruano.

Durante los últimos meses, Boyle ha participado en actividades gastronómicas en Argentina y ha desarrollado nuevas alianzas orientadas a fortalecer la presencia de la cocina peruana en escenarios internacionales.

Su propuesta busca combinar la tradición culinaria nacional con estándares internacionales de calidad, manteniendo una identidad propia centrada en el producto y la experiencia gastronómica.

Doce años de crecimiento

La celebración del aniversario de GourMeat marca también una etapa de consolidación para la marca.

Lo que comenzó como un proyecto enfocado en la pasión por las carnes ha evolucionado hasta convertirse en uno de los emprendimientos más representativos dentro de la trayectoria profesional de Boyle.

La licencia Marca Perú y la certificación de Certified Angus Beef se suman así a una historia de crecimiento que busca proyectar la gastronomía peruana hacia nuevos mercados y audiencias.