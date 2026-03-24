El chef peruano Rodrigo Fernandini, junto a la productora Twenty20 Entertainment, anunció la realización del Buenazo Fest 2, festival gastronómico que se llevará a cabo el 23 y 24 de mayo en el Parque de Exposiciones Costa Verde, reuniendo a 46 restaurantes y propuestas culinarias.

El evento busca consolidarse como uno de los encuentros gastronómicos más importantes del país, luego del éxito alcanzado en su primera edición.

Una ciudad gastronómica con identidad peruana

En esta segunda edición, el festival se transformará en una ciudad gastronómica, donde los asistentes podrán recorrer diferentes espacios temáticos que representarán la diversidad culinaria del Perú.

La propuesta busca ofrecer una experiencia integral que combine tradición, creatividad e identidad cultural, permitiendo a los visitantes conocer sabores tradicionales y propuestas innovadoras en un solo lugar.

Según la organización, Buenazo Fest 2 busca promover el orgullo por la gastronomía peruana y fomentar espacios de encuentro familiar en torno a la comida.

Cinco zonas temáticas para recorrer el Perú

El festival contará con cinco zonas gastronómicas, cada una diseñada con una identidad específica:

Calle del Sabor: Será el espacio dedicado al street food peruano, con preparaciones tradicionales que forman parte de la cultura urbana del país. Calle Regiones: Ofrecerá un recorrido culinario por el norte, centro, sur y la Amazonía, destacando platos representativos de cada zona del Perú. Calle Fusión: Reunirá propuestas que incorporan influencias internacionales y reinterpretan recetas tradicionales peruanas. Calle Peruanazos: Estará enfocada en la cocina casera tradicional y contará con preparaciones emblemáticas, incluyendo bebidas tradicionales como el emoliente. Zona Picnic: Un espacio al aire libre con opciones frescas y ligeras, pensado para disfrutar en familia, en pareja o con amigos.

Entradas disponibles con preventa

Las entradas para Buenazo Fest 2 ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Joinnus.

Durante la etapa de preventa, los asistentes podrán acceder a un 25% de descuento al pagar con tarjetas Interbank, promoción válida hasta agotar stock.

Posteriormente, el precio regular de ingreso será de S/ 35.