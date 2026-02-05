Refrescante, versátil y con un sello de innovación, el sake se abre paso como una de las grandes tendencias de la coctelería de autor en el Perú. Este verano, bares y espacios gastronómicos de Lima apuestan por bebidas fusión que combinan la tradición japonesa con la creatividad local, dando forma a una verdadera ruta del sake para disfrutar del calor con sofisticación.

Gracias a su perfil aromático equilibrado, baja acidez y graduación alcohólica moderada, el sake se ha convertido en una base ideal para cócteles frescos y ligeros. Consumido frío, resulta especialmente atractivo para ambientes al aire libre, playas y terrazas, donde la experiencia se potencia con ingredientes frutales y botánicos.

El sake como base de la coctelería contemporánea

“La versatilidad del sake permite integrarlo fácilmente con frutas, cítricos, hierbas y botánicos, realzando los sabores sin opacarlos”, explica Juan Carlos Ynouye, gerente de operaciones de Fuku Trading Company.

Según el especialista, el público peruano muestra un interés creciente por este tipo de bebidas, impulsado por la curiosidad gastronómica y la búsqueda de nuevas combinaciones. En ese camino, presentaciones innovadoras como Wasake, con notas frescas y frutales, refuerzan el carácter veraniego del sake y su afinidad con la coctelería moderna.

Maridaje natural con la cocina peruana

El auge del sake también se explica por su vínculo con la gastronomía local. Pescados, mariscos y preparaciones frescas encuentran en esta bebida un complemento natural, especialmente dentro de la cocina nikkei, que simboliza el histórico intercambio cultural entre Perú y Japón.

Esta integración ha permitido que el sake deje de percibirse como una bebida exclusiva y se convierta en una experiencia accesible, ideal para compartir y descubrir nuevos sabores durante la temporada de verano.

Cócteles destacados con sake