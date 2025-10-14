En un movimiento considerado “el pase del año” en el mundo del vino, Rutini Wines anunció la incorporación de Juan Pablo Murgia como nuevo gerente de Enología, quien trabajará bajo la dirección de Mariano Di Paola, director enológico de la bodega desde hace más de tres décadas.

El anuncio fue presentado oficialmente en Lima por Kahan Licores, representante exclusivo de Rutini en el Perú, consolidando así un dream team enológico que une la experiencia y tradición de Di Paola con la visión innovadora de Murgia.

“El consumo de vino está disminuyendo lentamente en el mundo, pero los vinos de alta calidad y orientados al terroir están creciendo y se mantienen sólidos. Debemos seguir haciendo lo que Rutini ha hecho durante muchas décadas y enfocarnos en vinos con identidad de terroir”, señaló Murgia durante su presentación ante clientes, sommeliers y prensa especializada.

Un legado que evoluciona

Rutini Wines, una de las bodegas más emblemáticas y prestigiosas de Argentina —y una de las más apreciadas por los consumidores peruanos—, celebra así un paso clave en su historia de más de 130 años. Desde sus instalaciones en el Valle de Uco, la bodega continúa elaborando vinos de alta gama reconocidos por su calidad, elegancia y proyección internacional.

Con esta incorporación, la casa vitivinícola reafirma su compromiso con la excelencia, la innovación y la consolidación de un estilo propio que combina tradición, terroir y tecnología.

Dos generaciones, una misma filosofía

Mariano Di Paola, considerado uno de los enólogos más influyentes de Argentina y distinguido por la revista Decanter entre los 30 winemakers más destacados del mundo, fue reconocido recientemente con el galardón Best in Show por su vino Single Vineyard Malbec Gualtallary. Su sensibilidad para interpretar los suelos del Valle de Uco ha sido clave en el prestigio global de Rutini Wines.

Por su parte, Juan Pablo Murgia —elegido “Enólogo del Año” por el crítico británico Tim Atkin MW— representa la nueva generación del vino argentino. Su enfoque combina innovación técnica, sensibilidad sensorial y visión estratégica, factores que impulsarán una nueva etapa para la marca.

Además, la llegada de Martina Galeano, licenciada en Enología y magíster en Viticultura y Enología por la Universidad de California, Davis, junto con un grupo de jóvenes profesionales, consolida un equipo enológico integral tanto en Bodega La Rural como en Rutini Wines.

Presencia en el mercado peruano

En el Perú, la línea premium Rutini Colección, compuesta por vinos monovarietales y bivarietales provenientes de Gualtallary, El Cepillo y La Consulta, mantiene un posicionamiento sólido entre los amantes del vino y el público gourmet.

Con esta nueva etapa, Rutini Wines refuerza su visión de futuro y su compromiso con el prestigio, la autenticidad y la pasión por el vino.