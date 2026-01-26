Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, el cuerpo pide comidas frescas y ligeras. En ese contexto, la cocina marina se convierte en una de las favoritas, no solo por tradición cultural, sino también por una razón fisiológica: los alimentos crudos o de mínima cocción generan menor carga térmica durante la digestión.
Bajo esta premisa, el chef Rafael Piqueras, embajador gastronómico de Electrolux, propone dos versiones de tiradito nikkei, una con mango y otra con pepino japonés y palta, ideales para cerrar un día de playa con sabor y frescura.
Una fusión entre Perú y Japón
“El tiradito nikkei es arte hecho comida. Representa la mezcla de dos culturas”, explica Piqueras.“La japonesa aporta la precisión del corte y el respeto por la textura del pescado, mientras que la peruana suma salsas cítricas y emulsionadas que intensifican el sabor. La clave está en usar pescado muy fresco, bien frío y servirlo al instante”, señala.
Consejo del chef para un pescado perfecto
Para lograr el mejor resultado, el chef recomienda refrigerar el bonito envuelto en papel absorbente y cubierto con papel film, de modo que conserve su brillo natural sin exceso de agua al momento del corte.
Ingredientes para el tiradito nikkei
- 200 g de filete de bonito
- Jugo de 8 limones
- 1 cda de miso (pasta de soya fermentada)
- 1 cda de aceite de ajonjolí
- 1 cda de mirin (vinagre de arroz)
- 1 cdta de kion rallado
- ½ cda de ají limo picado
- 1 cda de culantro picado
- 1 mango
- 1 palta
- Pepino japonés al gusto
- 4 cdas de sillao
- Shichimi togarashi al gusto
- Sal de mesa o sal en escamas
- Cancha chullpi al gusto
- Chifles
Preparación paso a paso
- Envuelve el bonito en papel absorbente, cúbrelo con papel film y refrigera durante una hora.
- Corta el pescado en láminas finas, colócalo en un envase, cúbrelo y vuelve a refrigerar mientras preparas la salsa.
- Para la leche de tigre nikkei, mezcla el jugo de limón, miso, sillao, aceite de ajonjolí, mirin, kion, culantro y ají limo. Refrigera.
- Retira el pescado, añade sal y vierte la leche de tigre bien fría.
- Versión 1: agrega mango, pepino japonés, cancha chullpi, togarashi y culantro.
- Versión 2: agrega pepino japonés, palta, chifles, togarashi y culantro.
Un plato perfecto para el verano
Estas dos versiones de tiradito nikkei resaltan la riqueza de la fusión peruano-japonesa, combinando frescura, acidez y textura en un solo plato, ideal para compartir en un almuerzo veraniego.