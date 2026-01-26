Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, el cuerpo pide comidas frescas y ligeras. En ese contexto, la cocina marina se convierte en una de las favoritas, no solo por tradición cultural, sino también por una razón fisiológica: los alimentos crudos o de mínima cocción generan menor carga térmica durante la digestión.

Bajo esta premisa, el chef Rafael Piqueras, embajador gastronómico de Electrolux, propone dos versiones de tiradito nikkei, una con mango y otra con pepino japonés y palta, ideales para cerrar un día de playa con sabor y frescura.

Una fusión entre Perú y Japón

“El tiradito nikkei es arte hecho comida. Representa la mezcla de dos culturas”, explica Piqueras.“La japonesa aporta la precisión del corte y el respeto por la textura del pescado, mientras que la peruana suma salsas cítricas y emulsionadas que intensifican el sabor. La clave está en usar pescado muy fresco, bien frío y servirlo al instante”, señala.

Consejo del chef para un pescado perfecto

Para lograr el mejor resultado, el chef recomienda refrigerar el bonito envuelto en papel absorbente y cubierto con papel film, de modo que conserve su brillo natural sin exceso de agua al momento del corte.

Ingredientes para el tiradito nikkei

200 g de filete de bonito

Jugo de 8 limones

1 cda de miso (pasta de soya fermentada)

1 cda de aceite de ajonjolí

1 cda de mirin (vinagre de arroz)

1 cdta de kion rallado

½ cda de ají limo picado

1 cda de culantro picado

1 mango

1 palta

Pepino japonés al gusto

4 cdas de sillao

Shichimi togarashi al gusto

Sal de mesa o sal en escamas

Cancha chullpi al gusto

Chifles

Preparación paso a paso

Envuelve el bonito en papel absorbente, cúbrelo con papel film y refrigera durante una hora. Corta el pescado en láminas finas, colócalo en un envase, cúbrelo y vuelve a refrigerar mientras preparas la salsa. Para la leche de tigre nikkei, mezcla el jugo de limón, miso, sillao, aceite de ajonjolí, mirin, kion, culantro y ají limo. Refrigera. Retira el pescado, añade sal y vierte la leche de tigre bien fría. Versión 1: agrega mango, pepino japonés, cancha chullpi, togarashi y culantro. Versión 2: agrega pepino japonés, palta, chifles, togarashi y culantro.

Un plato perfecto para el verano

Estas dos versiones de tiradito nikkei resaltan la riqueza de la fusión peruano-japonesa, combinando frescura, acidez y textura en un solo plato, ideal para compartir en un almuerzo veraniego.