La llegada de la primavera trae días más luminosos y un clima perfecto para compartir. En ese contexto, la bodega Morandina, ubicada en Caraz, en el corazón de la Cordillera Blanca, invita a celebrar con su línea de vinos afrutados de altura, elaborados con berries que concentran frescura, color y aromas únicos.

“Cada vino de Morandina está pensado para transmitir la esencia de nuestro valle: ligero, vibrante y perfecto para disfrutar en esta estación. Lo que buscamos es que cada copa evoque la frescura de los Andes y acompañe tanto los momentos sencillos del día a día como las celebraciones especiales de la primavera”, destacó Luisa Bobadilla, sommelier de la marca.

La propuesta de vinos primaverales

Blueberry Semi-Seco. Rojizo brillante, con notas de frutos del bosque. Ideal para servir frío (12-14 °C) y acompañar quesos suaves, carnes blancas, ensaladas con frutos secos o postres de chocolate amargo.

Goldenberry Seco. Amarillo con destellos dorados y aromas cítricos. Ligero y fresco, perfecto con ceviches, ensaladas marinas o almuerzos bajo el sol.

Frambuesa Semi-Seco. Rojo pasión, equilibra acidez y dulzor. Servir fresco (10-12 °C). Combina con postres de frutos rojos, tartas de queso o ensaladas con frutas.

Zarzamora Semi-Seco. Rubí intenso con notas de mora madura y especias. A 12 °C, acompaña carnes a la parrilla, quesos curados, embutidos y postres de chocolate.

Vinos que evocan los Andes

Más allá de su frescura, los vinos de Morandina reflejan el carácter de los suelos de altura y la riqueza de los frutos andinos. Su propuesta conecta tradición, sabor y estacionalidad, convirtiéndose en una opción perfecta para la mesa primaveral.

