Miguel Arcángel Puerta Jara ha emprendido un local de comida fusión en el populoso distrito de San Juan de Miraflores, y sus 28 platos a la carta no solo llevan los mejores ingredientes de la amazonía peruana, sino también alimenta el amor de sus comensales con exóticas figuras en forma de corazón, a propósito del Día de San Valentín.

El Fogón Amazónico, es el sueño hecho realidad de este amante de la cocina. Son once años desde que Miguel junto a su esposa emprendieron este negocio que hoy ha conquista paladares.

En el mes de amor, la comida fusión no podía quedar atrás. El Fogón Amazónico pone a disposición una variedad de platos, entre los que resaltan: “El Tacacho del Amor”, el cual está hecho a base de plátano verde con un filete de cecina, trozo de chorizo regional acompañado de ají de cocona.

“Fetuccini juntos por siempre”, está hecho con salsa de cocona, pasta, chorizo regional y cecina en trozos de corazón. “Chaufa amoroso” a base de arroz regional, chorizo en trozos cecina, acompañado de plátanos fritos. Finalmente, “Chanchitos los dos” es un espagueti a la huancaína acompañado de huevos cocidos, queso parmesano y chancho a la caja china con hierbas amazónicas.

“Pocos se atreven a fusionar ingredientes, yo lo hice y me funcionó. Aquí encuentras una gran variedad, a un buen precio. Mis clientes se van llenos y con el corazón contento. Aquí vienen clientes de todas partes de Lima y hasta de provincia. Vienen parejas, familias, amigos, todos. Me alegra saber que se van con un buen gusto de mi local y me recomiendan con más amistades”, nos comentó.

Con un local consolidado, Miguel observa todo el camino que le costó posicionarse como uno de los mejores huariques en Lima Sur. "Al inicio fue difícil, pero tuve a mi esposa y mi madre que me apoyaron en cada momento, es por eso que yo cocino mis platos con mucho amor y ya estamos próximos a abrir un nuevo local”, adelantó.

