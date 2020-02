Si bien hay muchas maneras de pasar este 14 de febrero con ocasión de la celebración de San Valentín, algunos restaurantes ofrecen peculiares promociones si llevas fotografías o regalos de tu ex pareja.

Así, el restaurante Terminal Fusion ofrece a través de su cuenta en Facebook una porción de alitas gratis si llevas la foto de tu ex novia (o). En la publicación de detalla que el personal del local romperá la foto y podrás acceder a la oferta por el Día de San Valentín.

Otra llamativa promoción para dejar el pasado atrás y así pasar este 14 de febrero, es el que ofrece el restaurante La Antigua: si llevas la foto de tu ex te dan tequeños o anticuchos gratis al local. No obstante, primero debes romper la foto de tu ex pareja.

